用親民價入手時尚大師設計 UNIQLO x JW ANDERSON秋冬新品10月17日開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬聯名系列即將在10月17日推出，共計帶來18款新品。圖／UNIQLO提供
接掌Dior創意總監的Jonathan Anderson，其同名時尚品牌JW ANDERSON與UNIQLO的聯名合作始於2017年秋冬，也是UNIQLO設計師聯名中深受消費者歡迎的系列，UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬聯名系列即將在10月17日推出，共計帶來18款新品，以親民價格入手設計師款單品。

這季以「英倫野趣」為靈感核心，汲取傳統戶外裝備元素，以格紋、燈芯絨異材質拼接與結構線條，並以鮮活的色彩堆疊，精緻有型的秋冬穿搭。

Jonathan Anderson分享這季推薦單品並指出：「本季設計希望讓英倫風格單品變得更容易搭配，同時保有活力趣味，同時能展現JW ANDERSON標誌性風格的設計，像是擁有保暖機能的外套與英倫風斗篷，而經典牛仔褲與牛津襯衫以嶄新的溫暖色調詮釋秋冬風格。」

男、女裝PUFFTECH輕暖科技外套，以PUFFTECH蓄熱纖維科技打造輕盈保暖，表布棉質尼龍結合防潑水加工與多口袋設計，拼接燈芯絨領口與內裡格紋呼應英式獵裝。男裝磨毛棉質開領寬版襯衫以柔軟起毛布料呈現秋日質感，開領與扣領有兩種造型轉換。女裝推出帶有英式風格的經典斗篷，簡約的單鈕釦與撞色內裡搭配車縫線設計。

POLO針織衫延續JW ANDERSON聯名款女裝牛津襯衫的短版箱型剪裁，作為入秋換季穿搭。延續2024年秋冬熱銷的JW ANDERSON聯名款舒膚圓領針織衫，本季推出全新漸層色彩回歸。

配件部分，本季推出一款帆布托特包，採用了Jonathan Anderson喜歡的明亮色調，包括朱紅、天藍、海軍藍和米色，寬闊有容納量的設計，可以是實用的工作包、購物包、媽媽包等，功能相當萬用。

UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬聯名系列，女裝柔滑棉POLO針織衫，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬聯名系列，男裝PUFFTECH輕暖科技工裝外套，2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬聯名系列，女裝斗篷，1,690元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬聯名系列即將在10月17日推出，共計帶來18款新品。圖／UNIQLO提供
UNIQLO JW ANDERSON 2025秋冬系列，帆布托特包，590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬聯名系列，男女適穿舒膚圓領針織衫，1,290。圖／UNIQLO提供
