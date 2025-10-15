用親民價入手時尚大師設計 UNIQLO x JW ANDERSON秋冬新品10月17日開賣

接掌Dior創意總監的Jonathan Anderson，其同名時尚品牌JW ANDERSON與UNIQLO的聯名合作始於2017年秋冬，也是UNIQLO設計師聯名中深受消費者歡迎的系列，UNIQLO and JW ANDERSON 2025秋冬聯名系列即將在10月17日推出，共計帶來18款新品，以親民價格入手設計師款單品。

這季以「英倫野趣」為靈感核心，汲取傳統戶外裝備元素，以格紋、燈芯絨異材質拼接與結構線條，並以鮮活的色彩堆疊，精緻有型的秋冬穿搭。

Jonathan Anderson分享這季推薦單品並指出：「本季設計希望讓英倫風格單品變得更容易搭配，同時保有活力趣味，同時能展現JW ANDERSON標誌性風格的設計，像是擁有保暖機能的外套與英倫風斗篷，而經典牛仔褲與牛津襯衫以嶄新的溫暖色調詮釋秋冬風格。」

男、女裝PUFFTECH輕暖科技外套，以PUFFTECH蓄熱纖維科技打造輕盈保暖，表布棉質尼龍結合防潑水加工與多口袋設計，拼接燈芯絨領口與內裡格紋呼應英式獵裝。男裝磨毛棉質開領寬版襯衫以柔軟起毛布料呈現秋日質感，開領與扣領有兩種造型轉換。女裝推出帶有英式風格的經典斗篷，簡約的單鈕釦與撞色內裡搭配車縫線設計。

POLO針織衫延續JW ANDERSON聯名款女裝牛津襯衫的短版箱型剪裁，作為入秋換季穿搭。延續2024年秋冬熱銷的JW ANDERSON聯名款舒膚圓領針織衫，本季推出全新漸層色彩回歸。