M5版MacBook Pro本週將登場？！Apple高層的貼文藏有新品玄機
Apple全球行銷資深副總裁Greg Joswiak稍早在X平台上發布一則貼文，寫下「Mmmmm… something powerful is coming.」，預告將有「強大的新品即將登場」。短短6秒的短片中，畫面閃現出天藍色系MacBook Pro的側邊輪廓，搭配「Mmmmm」字樣，5個M與MacBook Pro的V形開闔設計，似乎巧妙暗示搭載M5晶片的新一代產品即將登正式亮相。
這次的預告內容與近期傳聞不謀而合，外媒表示Apple將於本週發表搭載M5晶片的14吋MacBook Pro，並同步推出採用相同晶片架構的新款iPad Pro。另有消息指出，第2代Vision Pro也可能現身，延續蘋果在空間運算領域的佈局。
另外，也有消息傳出，Apple近期可能也會更新Apple TV與HomePod mini等智慧家庭產品，進一步強化生態系整合。雖然Greg Joswiak的貼文中並未正式公布發表時間與活動形式，但按照往例，這次新品可能是以線上影片及發表新聞稿的形式進行。隨著神秘預告曝光，果粉們又要準備熬夜了！
