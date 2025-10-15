M5版MacBook Pro本週將登場？！Apple高層的貼文藏有新品玄機

Apple全球行銷資深副總裁Greg Joswiak稍早在X平台上發布一則貼文，寫下「Mmmmm… something powerful is coming.」，預告將有「強大的新品即將登場」。短短6秒的短片中，畫面閃現出天藍色系MacBook Pro的側邊輪廓，搭配「Mmmmm」字樣，5個M與MacBook Pro的V形開闔設計，似乎巧妙暗示搭載M5晶片的新一代產品即將登正式亮相。

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) 2025年10月14日

這次的預告內容與近期傳聞不謀而合，外媒表示Apple將於本週發表搭載M5晶片的14吋MacBook Pro，並同步推出採用相同晶片架構的新款iPad Pro。另有消息指出，第2代Vision Pro也可能現身，延續蘋果在空間運算領域的佈局。