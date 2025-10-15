屏東好物首次進軍遠東SOGO忠孝館 推出屏東物產展

屏東縣政府推廣屏東農漁畜牧物產、特色好物、伴手禮美食，屏東縣長周春米率領縣內43家業者，首次在遠東SOGO台北忠孝館舉辦「屏東好物‧百味風華」屏東物產展，展期即日起到本月20日。

屏東縣工商策進會匯集43家業者，屏東物產豐富多元又實惠，呈現給北部消費者的同時，希望北漂遊子就近品嘗家鄉味，邀請喜愛屏東好物消費者把握機會。

SOGO百貨位處台北市蛋黃區，忠孝館是全台灣坪效最高、入店人數最高的館，2024周年慶每秒就刷500筆交易，人流驚人，屏東縣政府首次與遠東SOGO台北忠孝館合作，藉由百貨平台推廣給全國與世界各地的好朋友。

周春米說，屏東幅員狹長，物產多元豐富，種類最多；屏東不遠，希望透過這次屏東物產展，讓台北及全國的好朋友近距離認識屏東好物。除了屏東好物，周春米也不忘推銷即將在11月21日展開四重溪溫泉季。

屏東工商策進會表示，縣府團隊為中小企業開發通路、爭取訂單，今年組團參加3場國際食品展，推廣屏東優質物產、拚經濟，國內也透過各式展售會，幫助業者累積經驗，厚植實力。