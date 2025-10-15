快去買高鐵票！紐約米其林三星酒吧首度來台 1日快閃台南Moonrock

台南北區人氣酒吧「Moonrock」攜手墨西哥龍舌蘭梅斯卡爾酒品牌Sismo Mezcal，邀請首次來台的美國紐約知名酒吧「Clemente Bar」主理人Sebastian Tollius，於10月15日在台南「Moonrock」舉辦一夜限定的跨國客座之夜，帶來專為台灣設計的獨家酒單。

「Clemente Bar」是由美國紐約米其林三星餐廳「Eleven Madison Park」團隊與藝術家Francesco Clemente共同打造的酒吧，座落於美國紐約麥迪遜公園旁的高空樓層，結合藝術、建築與調酒哲學。

酒吧靈魂人物Sebastian Tollius，不僅是調酒師，也是「Eleven Madison Park 」飲品團隊核心，擅長將調酒轉化為記憶與情感的載體。「Clemente Bar」自2024年開幕以來即迅速嶄露頭角，2025年榮登「北美50最佳酒吧（North America's 50 Best Bars）」第11名，並獲「Best New Opening」獎項。

此次活動中，Sebastian Tollius 將以墨西哥龍舌蘭梅斯卡爾（Mezcal）為核心，將這種帶有煙燻風味的龍舌蘭蒸餾酒結合 「Clemente Bar」 的標誌性風格，打造台南限定的調酒體驗。

除晚間對一般消費者開放的客座活動外，當日下午也將舉辦產業限定邀請制講座。Moonrock表示，這將是一場跨文化、跨城市、跨創作語言的深度交流，不僅是品酒，更是感受酒與藝術的對話。

◎活動資訊

．地點｜ MOONROCK

．日期｜ 2025年10月15日（週三）

．時間｜ 晚上8:00至凌晨00:00

．主辦｜ MOONROCK × Clemente Bar