外型像張信用卡！Plaud Note Pro升級人機AI協作 幫你秒完成智慧筆記

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Plaud Note Pro外型僅有信用卡大小，厚度2.99毫米、重量約30公克。記者黃筱晴／攝影
Plaud Note Pro外型僅有信用卡大小，厚度2.99毫米、重量約30公克。記者黃筱晴／攝影

繼推出Plaud Note與Plaud NotePin大獲好評，其中Plaud NotePin更成為2024年嘖嘖平台銷售王之後，Plaud宣布在台推出全新名片型Plaud Note Pro，以及與全新升級的Plaud Intelligence 3.0 App，進一步將AI錄音裝置推向「AI智慧筆記」新層級。

Plaud全球品牌中心策略長卡梅爾．歐瓦迪表示：「Plaud獨家的『隨按標記』AI功能，首次讓用戶能即時告訴AI何者最重要，實現真正的人機協作智慧筆記。」他同時透露，Plaud已成立台灣客服中心，並計畫於年底或明年初設立台灣辦公室。

Plaud Note Pro外型僅有信用卡大小，厚度2.99毫米、重量約30公克，最大差異是機身上有一塊小螢幕可以顯示目前電量、錄音、連線同步狀態，搭載最新推出的Plaud Intelligence 3.0，以「對話即智慧」為核心，整合錄音、轉寫、摘要、提問到行動生成，更快速有效掌握重點，並轉化為行動。

Plaud Note Pro最大特色是「隨按標記」功能，使用者在對話中只需輕壓按鍵即時標註關鍵時刻，AI便能同步分析內容並優先提煉重點與決策，實現人機即時協作。裝置內建4顆MEMS麥克風與AI波束成形技術，最遠可清晰收音達5公尺，並具備智慧雙模式錄音，可自動切換通話與會議模式，在3公尺收音的續航模式下，最高可錄50小時。

如果先前已經入手Plaud Note與Plaud NotePin，只要更新App即可使用全新升級的Plaud Intelligence 3.0，以更直覺介面整合錄音、影像匯入與筆記整理，支援多模態輸入，使用者可同時加入音訊、文字、圖片（如會議投影片）與隨按標記，AI會自動整合不同檔案內容，快速生成貼近情境的摘要。

多維摘要功能可依角色或主題自動生成重點、數據與待辦清單。進階版的Ask Plaud功能則讓使用者可直接提問、搜尋與生成答案，支援跨檔案智慧搜尋與可編輯回覆，未來還將推出「深度思考」與語音互動模式。

Plaud Intelligence整合GPT、Claude與Gemini最新語言模型，支援112種語言與3,000多種專業範本，並通過SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA等國際資安認證，資料傳輸採端到端加密以保障隱私。

Plaud Note Pro建議售價5,690元，將於10月16日中午12時起在嘖嘖平台開放預購，多支團購價格更優惠，開賣首24小時內下單者還可獲贈1年期Pro會員；12月31日前購買最低可享9折優惠，再加贈3個月Pro會員，將於11月中旬起陸續出貨。

