金價飆新高 故宮攜手台銀、造幣廠推百年紀念金銀 翠玉白菜變成金條

為了慶祝故宮百年，故宮攜手台灣銀行、中央造幣廠推出三款「故宮百年紀念金銀條塊」。包括以人氣國寶翠玉白菜為主題的「福祿百財紀念金條」，以乾隆轉心瓶為靈感的「連年有餘紀念金條」，以及靈感來自天球瓶的「龍傳萬代紀念銀條」，其中翠玉白菜價格高達15萬2000元。金價一再飆高，此次推出的金條採固定價格制，故宮之前推出的翠玉白菜一公克金條採浮動價格制，半年前定價4000元，如今已飆到5347元。

中央造幣廠廠長葉牧青指出，此次合作緣起於2024年故宮蕭宗煌院長率隊拜會中央造幣廠，獲得廠方工作團隊全力支持，進而與台灣銀行攜手合作，三方歷時一年半，經過無數次的反覆討論與細膩雕琢。葉廠長坦言，與故宮合作無疑是一項「莫大的挑戰」，因為故宮對品質、美感與包裝皆有極高標準，但中央造幣廠憑藉其專業技術與豐富經驗，成功將故宮這座藝術寶庫與台灣銀行完美融合，讓文化藝術走入生活，貼近大眾生活。

故宮副院長黃永泰表示，「故宮百年紀念金銀條塊」為百年院慶揭開文化、工藝與金融跨界合作的新篇章。特選貴金屬中的黃金與白銀為主要材質，並取人氣國寶「翠玉白菜」寓意「百財」、「霽青描金游魚轉心瓶」象徵「年年有餘」、以及「青花穿蓮龍紋天球瓶」展現「龍傳萬代」。他特別感謝故宮第100家聯名夥伴的台灣銀行，以及中央造幣廠的工藝團隊，讓故宮文物轉化為兼具文化底蘊與收藏價值的文創商品，以全新形式融入日常生活，成為「生活的故宮」。

故宮表示，「故宮百年紀念金銀條塊」共推出三款，各具吉祥意涵。以人氣國寶「翠玉白菜」為主題的「福祿百財紀念金條」限量1000條，售價15萬2000元，融入「清乾隆粉彩福祿壽葫蘆瓶」紋飾，結合福祿（葫蘆）、百財（白菜）等吉祥意涵，寓意「福祿雙全、富貴綿延萬代」。

第二款「連年有餘紀念金條」限量1500條，售價3萬9800元，取材自「清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶」，象徵「金玉滿堂，吉慶有餘」，寄託「年年有餘」的深刻祝福。「龍傳萬代紀念銀條」限量2025條，售價1萬2900元，設計結合「明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶」，以鍍金三爪行龍展現金光燦爛、氣勢磅礴之姿，承載世代傳承、國運昌隆的宏願。