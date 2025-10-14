Plaud全球用戶數突破百萬 Note Pro AI智慧筆記新品將在台上市

人工智慧（AI）新創業者Plaud今（14）日宣布，全球首款AI智慧筆記產品Plaud Note Pro將在台上市。Plaud短短兩年內相繼推出Plaud Note、Plaud NotePin等產品，全球用戶數目前已突破百萬，連續兩年達成營收成長10倍的佳績，Plaud日前已在台灣成立客服中心，並計畫於今年底或是明年初在台灣設立辦公室，以深耕台灣市場。

Plaud今年8月已率先在歐美市場發表Plaud Note Pro與全新升級的Plaud Intelligence。Plaud Note Pro在台灣市場的售價為5690元，自2025年10月16日中午12點起到2025年12月31日止，於嘖嘖平台開放超早鳥預購方案。

「我們相信對話本身就是一種智慧，」Plaud全球品牌中心策略長卡梅爾歐瓦迪表示：「Plaud獨特的『隨按標記』AI功能，首次讓人類能即時對AI指出最重要的內容，使分析更準確、更能符合使用者想法，實現真正的人類與AI協作。」

外型僅有信用卡大小的Plaud Note Pro，配置Plaud最強引擎Plaud Intelligence，以「對話即智慧」為核心，整合錄音、轉寫、摘要、提問功能，協助個人與團隊在會議、訪談與專案管理等情境中，更有效掌握重點、整理資訊並轉化為行動。

Plaud Note Pro內建4顆精密MEMS麥克風與AI波束成形，可在最遠約5公尺（16.4 英尺）範圍內清晰收音，大小如信用卡大小、厚度約2.99毫米，重量約30公克，攜帶無負擔。電池續航最長可達50小時，單次充電即可支援一周會議。

Plaud Intelligence全新使用介面，從錄音、音訊與影像匯入、筆記整理、摘要產生到個人化設定，流程更直覺高效；多模態輸入讓使用者可在對話進行中加入聲音、文字、圖片與 「隨按標記」，例如即時補充重點、拍攝投影片或白板、以及標記關鍵片段；AI會整合多模態輸入的內容，生成貼近情境與個人需求的摘要筆記。

用戶可使用Ask Plaud功能，向Plaud提問、搜尋並生成最佳解答；Plaud Intelligence也整合 GPT、Claude、與Gemini最新語言模型，支援112種語言、3000+專業範本與自訂詞彙；並通過SOC2 Type II資安認證、 GDPR歐盟一般資料規定、HIPPA醫療法規及EN18031無線電通訊規範等國際認證，資料傳輸採端到端加密，確保資料安全。

Plaud表示，重視台灣用戶的資料安全與隱私權保護，除了將用戶資料儲存在AWS美國西部（奧勒岡）伺服器，也受美國法律及Plaud嚴格的內部管理政策保護，Plaud對於所有數據的存取權限是根據所屬角色進行嚴格控管與監督，以保障資料在傳輸與儲存過程中安全。