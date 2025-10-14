最美千金何超蓮出任「一日寓所女主人」 站台HEARTS ON FIRE新店開幕
知名鑽石珠寶品牌Hearts On Fire煥新品牌形象，在去年於台北開設首家全新品牌形象精品店後，相繼進駐香港中環、美獅美高梅和澳門美高梅。金如今品牌重返微風信義開設全新形象店，以溫暖舒適的「寓所」（Residence）為靈感，並於今日舉辦記者會，邀請到有「全球最美千金」美譽的香港名媛何超蓮站台剪綵。
何超蓮表示整個新店的感覺很溫暖、逛起來「像在家裡選首飾要準備出門。」而裡面的貴賓室設計既私密又讓人放鬆，是她最喜歡的角落。她解釋，挑選鑽石的4C準則中，克拉、顏色、淨度都是鑽石天生的特質，但第四C代表的車工則展現了Hearts On Fire最有名的鑽石切割工藝，能讓鑽石顯得奪目閃耀，是她挑選鑽石時最重視的特質。今日她特地選穿了一件平口的黑色小洋裝，則是為了能彰顯今日配戴的INSIDE/OUT系列珠寶。
微風信義精品店延續品牌全新形象，黑色銅質線條大門兩側裝飾明亮壁燈，暖色和灰色的木紋材質搭配奢華紅洞石（Red Travertine Marble），並擺設共享型的大長桌。歡慶開幕，品牌也特地推出兩款微風信義獨賣的AERIAL系列作品，以璀璨鑽石的光芒趁勾勒出如陽光般奪目的迷人形象。
