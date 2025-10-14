最美千金何超蓮出任「一日寓所女主人」 站台HEARTS ON FIRE新店開幕

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
何超蓮出席HEARTS ON FIRE微風信義專賣店開幕。記者王聰賢／攝影
知名鑽石珠寶品牌Hearts On Fire煥新品牌形象，在去年於台北開設首家全新品牌形象精品店後，相繼進駐香港中環、美獅美高梅和澳門美高梅。金如今品牌重返微風信義開設全新形象店，以溫暖舒適的「寓所」（Residence）為靈感，並於今日舉辦記者會，邀請到有「全球最美千金」美譽的香港名媛何超蓮站台剪綵。

何超蓮表示整個新店的感覺很溫暖、逛起來「像在家裡選首飾要準備出門。」而裡面的貴賓室設計既私密又讓人放鬆，是她最喜歡的角落。她解釋，挑選鑽石的4C準則中，克拉、顏色、淨度都是鑽石天生的特質，但第四C代表的車工則展現了Hearts On Fire最有名的鑽石切割工藝，能讓鑽石顯得奪目閃耀，是她挑選鑽石時最重視的特質。今日她特地選穿了一件平口的黑色小洋裝，則是為了能彰顯今日配戴的INSIDE/OUT系列珠寶。

微風信義精品店延續品牌全新形象，黑色銅質線條大門兩側裝飾明亮壁燈，暖色和灰色的木紋材質搭配奢華紅洞石（Red Travertine Marble），並擺設共享型的大長桌。歡慶開幕，品牌也特地推出兩款微風信義獨賣的AERIAL系列作品，以璀璨鑽石的光芒趁勾勒出如陽光般奪目的迷人形象。

INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石戒指，17萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Link黃K金鑽石耳環，22萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire微風信義精品店獨家AERIAL Double Sunrise黃K金鑽石耳環（左耳），41萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
何超蓮出席HEARTS ON FIRE微風信義專賣店開幕。記者王聰賢／攝影
INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石耳環，38萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip白K金鑽石手鐲，26萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Link黃K金鑽石項鍊，2,23萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire微風信義精品店獨家AERIAL Open Sunburst黃K金鑽石項鍊，94萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石鎖骨鍊，69萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
