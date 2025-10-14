「很不越南」的旅人天堂！峴港旅遊新風貌 打造不一樣的城市魅力

位於越南中部的峴港（Da Nang），數年前，以一雙巨大佛手開啟觀光大門，直至今，峴港早已走出屬於自己獨特的旅遊風格。在這「很不越南」的旅遊城市，能讓旅人瞬間如入天堂之境，也可走近海灘、品嘗現流的豐美海鮮，或者進入老街區、喝一杯專業級的精品咖啡。

●峴港洲際陽光半島度假酒店

峴港是越南的第四大城市，落地第一站，我們不進城，而是沿著「世界最美6大海灘」之一的美溪沙灘，蜿蜒上行開往山區，當海浪、沙灘、觀音像陸續脫離視野，進入綠色叢林，來到被譽為「亞洲最美飯店」的峴港洲際陽光半島度假酒店（InterContinental® Danang Sun Peninsula Resort）。

這裡是旅人天堂。原因在於知名設計師Bill Bensley充滿奇思妙想的各種創作。像是依山而建的住宿群落，可以纜車代步，分別從頂端的天堂、天空、陸地到海洋（Heaven、Sky、Earth和Sea）。

Bill Bensley將他眼中的越南，以微縮又具創意的方式，精彩呈現在酒店各個細節。例如隨處可見不同材質與造型的猴兒，呼應山間主人；接待大廳中央的花台接連著大海，漸進式的開啟新視野，美景讓旅人輕輕的在心底「哇」的驚叫；兩旁是可坐可臥的純白亭台，大氣的接往有著奇幻漂浮包廂的餐廳Citron，林間時有猴群眺望，包括全球僅此可見的白臀葉猴。

飯店共有201間客房，以及擁有私人沙灘的各種規格Villa，據說，比爾蓋茲也曾入住最頂房型，掀起當地討論熱潮。此外，還有越南最長的酒吧、米其林摘星餐廳「La Maison 1888」、無邊際的濱海泳池，還有奢華版的健身房、如入森林的兒童遊戲室、別具一格的SPA等，倘若純度假，建議至少要住上兩晚。

如要嘗新，2025年全新開幕的「Tingara（天河原）」日式餐廳，由東京米其林星廚、鐵板燒大師吉田純一（Junichi Yoshida）領軍，以當地新鮮漁獲、峴港飲食文化結合日本的「守破離」哲學，一杯鮮甜的玉米冷湯、先煎再火烤的和牛、沙拉底部驚喜的麻辣醬料，都讓旅人在此卸下疲累，任舌尖快樂旅行。

●絕美美溪沙灘畔的美食饗宴

被稱為世界最美的「美溪沙灘」，白沙、海洋、藍天清爽開展，海灘畔飯店、餐廳、酒吧相接連，自然形成悠閒度假的氛圍。來到這兒，當然得依著海景吃頓海鮮，此次我們來到米其林推薦餐廳My Hanh Seafood，創立於1991年，據說是在地最老的海鮮餐廳。

餐廳裡的現流海產有多「鮮」，看數大相連的水族箱就可知曉。各式蝦、蟹、魚、貝等，分類養在不同的池裡或箱內，充滿生猛活力，不少模樣駭人，是當地特有。網紅主廚陳文銀來自順化，因此菜單也有不少古都美味，招牌菜「會安泥蟹」，除了坊間一般以火鍋鮮煮，這兒以酸角（羅望子）炒出天然酸香；「芒果魷魚沙拉」淋上特製醬汁，成就獨家風味。必點的還有「椒鹽虎蝦蒜」，炒入大米增添香脆口感。另一道「蔥油烤生蠔」，則展現在地人喜愛的清淡鮮美。

My Hanh Seafood的海味新鮮，料理手法頗具特色，但相較其他餐廳也許價格略高，海鮮餐每人約20~35美元。

●職人改寫越南手沖咖啡滋味

越南旅行，少不得要來杯咖啡。近年，從三大越式咖啡：蛋咖啡、椰子咖啡和冰煉乳咖啡的在地日常，走出創新風格，像是加入魚露、椰奶、香蕉等在地風味，或融入懷舊越共風格的Cong Caphe連鎖咖啡館，甚至是每杯要價500元起的精品手沖咖啡。

來到「手沖迷必要朝聖」的43 Factory Coffee Roaster。店內採簡約的工業風，挑高的屋頂形似一只大鳥展翅，採光明亮的落地窗外，是許多旅客打卡最愛，綠林間一漥窪的下嵌式水池座位區，或圓或方，像似飄浮在水面，旅客伸手可觸水中魚兒，喀喀的拍照聲不絕於耳，以濾杯盛裝的咖啡、則成為最佳配角。

這處被媒體稱之「崛起中的越南咖啡」，在吧檯邊即可欣賞咖啡職人bean to cup的展演，每杯咖啡會附上小卡說明咖啡風味的相關資訊，將世界與峴港的咖啡同步拉近在眼前。

●奧黛秀展演300年服飾演進

峴港的奧黛秀，來自順化，也是目前越南唯一的秀場。到訪當日，提前來到預約的後場，沒有冷氣，數十名演出者互為對方上妝，妝髮完成、再入前台彩排，個個身段柔軟，音調甜美，秀場公關說，多數演員來自順化，因當地多雨、女孩們皮膚白皙，且飲食清淡、故身形美，加上聲音輕柔軟糯，是絕佳奧黛代言。

「奧黛」是越南的傳統服飾，通常選用絲綢等軟質布料，兩件式設計中，上半身剪裁合身，特別突顯女性曲線，兩側開高叉至腰部，走路時，前後兩片裙擺隨風飄逸；下半身則另外搭配喇叭筒設計的長褲。

這場秀，主要展演越南300年傳統服飾的演進，從封建時期到傳統婚禮、農貿市場、蓮花舞蹈，以及學生舞出的青春奧黛，最高潮處，則是各國奧黛出場，恍如川劇變臉，忽而韓國、轉身美英，也有來自台灣的代表，讓各國旅客驚呼不斷。

這場秀也很親民，時不時的演員步下舞台，與旅客共舞，或者挑起竹簍送上餅乾，或是捧送一杯土味十足的酒飲。秀場外，就有奧黛服裝租借，尺碼、造型齊全，每日租金約10美元。

●如果你想去

台灣—峴港目前每周有24班直飛航班，以星宇、長榮、華航、虎航四家為主。除了市場制式行程，近年也時興2~6人的小團體旅行，或是包團遊程，行程脫離傳統，可量身定制，小團團費約38,000~60,000元起。