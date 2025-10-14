影／2025桃園國際機場美食嘉年華起跑 邀旅客評分選出「金饗獎」

桃園國際機場舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動」，系列活動《金饗獎》也同步開跑，機場公司也邀請旅客於活動期間在桃機近80家餐飲與伴手禮品牌消費，事後再透過Google Maps留下評論與評分，選出心目中最喜愛的機場美食。活動期間，機場餐廳推出多項專屬優惠，旅客在機場伴手禮商店消費滿300元還有機會獲得精美伴手禮乙份。

機場公司今天在第二航廈入境大廳舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，現場設有10間機場餐飲與伴手禮品牌攤位，提供產品展示及試吃服務。活動開場邀請5位舞者帶來熱舞表演炒熱氣氛，5人分別手持鹹酥雞、拉麵、雞蛋糕、鳳梨酥、珍奶等機場人氣美食手牌，啦啦隊人氣女神壯壯也擔任活動大使，與現場旅客熱情互動、分享私房美食推薦。

機場公司董事長楊偉甫更換上「金饗獎」專屬廚師圍裙，他致詞時表示，桃園機場作為台灣的國際門面，一直致力於將台味美食推向世界。今年特別打造象徵機場最高榮譽的「金饗獎」，並結合國際常用的Google Maps平台設計評比活動，讓全球旅客都能看見桃園機場多元且豐富的「食」力。