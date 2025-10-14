影／2025桃園國際機場美食嘉年華起跑 邀旅客評分選出「金饗獎」

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司今天舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，現場設有10間機場餐飲與伴手禮品牌攤位，機場公司董事長楊偉甫（左三）、總經理范孝倫（右三）、副總經理李俊德（右一），以及桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉（右二）、采盟股份有限公司董事長古素琴（左二）、活動大使壯壯（左一）於現場合照。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動」，系列活動《金饗獎》也同步開跑，機場公司也邀請旅客於活動期間在桃機近80家餐飲與伴手禮品牌消費，事後再透過Google Maps留下評論與評分，選出心目中最喜愛的機場美食。活動期間，機場餐廳推出多項專屬優惠，旅客在機場伴手禮商店消費滿300元還有機會獲得精美伴手禮乙份。

機場公司今天在第二航廈入境大廳舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，現場設有10間機場餐飲與伴手禮品牌攤位，提供產品展示及試吃服務。活動開場邀請5位舞者帶來熱舞表演炒熱氣氛，5人分別手持鹹酥雞、拉麵、雞蛋糕、鳳梨酥、珍奶等機場人氣美食手牌，啦啦隊人氣女神壯壯也擔任活動大使，與現場旅客熱情互動、分享私房美食推薦。

機場公司董事長楊偉甫更換上「金饗獎」專屬廚師圍裙，他致詞時表示，桃園機場作為台灣的國際門面，一直致力於將台味美食推向世界。今年特別打造象徵機場最高榮譽的「金饗獎」，並結合國際常用的Google Maps平台設計評比活動，讓全球旅客都能看見桃園機場多元且豐富的「食」力。

機場公司指出，隨著國際航空旅運熱絡，桃園機場整體客運量上揚，2025年1月至9月累計旅客量已達3,522萬人次，較去（2024）年同期成長5.24%。為提供更優質的服務，機場公司未來將積極優化餐飲與服務體驗。

啦啦隊女神壯壯擔任活動大使，在開場活動表演美食九宮格。記者黃仲明／攝影
機場公司舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，開幕典禮由機場公司董事長楊偉甫（左四）、機場公司總經理范孝倫（左五）主持，廠商代表包括桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉（右三）、昇恆昌股份有限公司總經理江建廷（右二）、台灣菸酒股份有限公司羅秋英主任（右一）、采盟股份有限公司董事長古素琴（左三）、新東陽股份有限公司副總經理梁誌賢（左二）、誠盟股份有限公司經理林啟聖（右一）。記者黃仲明／攝影
