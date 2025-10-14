宏匯廣場41品牌新登場參戰周年慶！全館滿3000送400 聯名卡再加送100

宏匯廣場今年下半年共引進41家全新品牌開幕，橫跨美食、服飾與生活家居三大領域，即將參戰即將在10月23日開跑的5周年慶。

宏匯廣場周年慶端出多重回饋，包括全館滿3,000送400，首11日於服飾及指定新櫃刷玉山聯名卡再加送100，等於最高滿3,000送500，回饋幅度創歷年新高。消費滿5,000元可參加百萬級夢幻獎項抽獎活動，有機會把KIA都會車款、豪華雙人遊輪旅程帶回家。10月23日至10月26日連續四天推出奎士咖啡 哈根達斯、天仁茗茶「買1送1」限時活動等等。

改裝全新開幕品牌中，餐飲陣容全面升級，以「新北首店」美食為主軸，6樓迎來「撈王」將於11月7日登場、湘菜名店「炒湘湘」預計11月中旬開幕。7樓則有主打一人享用的日式壽喜燒「牛喜」。早午餐品牌「PRESERVE」也將於11月進駐1樓，B2樓則有「奎士咖啡」、「天仁茗茶」。

同時，時尚與家居品牌也升級，1樓迎來新北首店「小米之家」與「創Q space」，6樓居家生活區是開幕五年來最大幅度改裝，除了原有恆隆行、集雅社與LG等家電品牌外，新增床寢品牌「Emma」、同時引進「hoi好生活」與北歐頂級家電品牌「ASKO」。其他新櫃還有1樓的輕奢飾品「miramira」；3樓「ABC MART GRAND STAGE」集結多款人氣運動與休閒鞋履、日系風格服飾「niko and...」。