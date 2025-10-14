百年Venchi×王德傳茶莊！限定款「紅玉紅茶、凍頂烏龍Gelato」飄茶香

義大利百年巧克力與Gelato品牌「Venchi」，今秋首度攜手同樣擁有超過百年歷史的台灣茶莊「王德傳」，將紅玉紅茶、凍頂烏龍入饌，推出兩款秋季限定的茶韻義式冰淇淋，帶來細緻清新的茶韻滋味。活動期間購買新品還可參加集點活動，可獲得限定款「Venchi X 王德傳聯名杯墊」。

源自義大利的「Venchi」自1878年創立以來，便以精緻巧克力與Gelato工藝聞名。王德傳茶莊則是創立於1862年，始終專注於茶葉品質的精進與製茶技藝的傳承。此次雙品牌跨界合作，即是對於「傳承、工藝、品質」精神的共同致敬。

本次攜手推出的限定口味「紅玉紅茶」，採用南投日月潭出產的「台茶18號」紅玉紅茶，入口呈現飽滿而富有張力的口感，茶湯散發獨特的肉桂甜香與薄荷清涼氣息，風味鮮明，層次感分明；另款「凍頂烏龍」採用青心烏龍品種，茶葉本身具備獨特香氣，經過中度發酵與中度烘焙工藝，使茶湯呈現金黃色澤，香氣層次細膩，綻放出獨有的果香風韻。

為了呈現風味搭配美學，Venchi推薦將限定茶香口味搭配經典的「75%特濃黑巧克力Gelato」，藉由可可濃郁微苦的滋味，呼應清雅的茶香韻味。2種口味的迷你裝售價220元，3種口味的獨享裝售價260元，4種口味的共享裝則為290元，預計10月16日至11月30日期間限定販售。