快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

聽新聞
0:00 / 0:00

百年Venchi×王德傳茶莊！限定款「紅玉紅茶、凍頂烏龍Gelato」飄茶香

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Venchi」今秋首度攜手「王德傳」，將紅玉紅茶、凍頂烏龍入饌，推出兩款秋季限定的Gelato。圖／Venchi提供
「Venchi」今秋首度攜手「王德傳」，將紅玉紅茶、凍頂烏龍入饌，推出兩款秋季限定的Gelato。圖／Venchi提供

義大利百年巧克力與Gelato品牌「Venchi」，今秋首度攜手同樣擁有超過百年歷史的台灣茶莊「王德傳」，將紅玉紅茶、凍頂烏龍入饌，推出兩款秋季限定的茶韻義式冰淇淋，帶來細緻清新的茶韻滋味。活動期間購買新品還可參加集點活動，可獲得限定款「Venchi X 王德傳聯名杯墊」。

源自義大利的「Venchi」自1878年創立以來，便以精緻巧克力與Gelato工藝聞名。王德傳茶莊則是創立於1862年，始終專注於茶葉品質的精進與製茶技藝的傳承。此次雙品牌跨界合作，即是對於「傳承、工藝、品質」精神的共同致敬。

本次攜手推出的限定口味「紅玉紅茶」，採用南投日月潭出產的「台茶18號」紅玉紅茶，入口呈現飽滿而富有張力的口感，茶湯散發獨特的肉桂甜香與薄荷清涼氣息，風味鮮明，層次感分明；另款「凍頂烏龍」採用青心烏龍品種，茶葉本身具備獨特香氣，經過中度發酵與中度烘焙工藝，使茶湯呈現金黃色澤，香氣層次細膩，綻放出獨有的果香風韻。

為了呈現風味搭配美學，Venchi推薦將限定茶香口味搭配經典的「75%特濃黑巧克力Gelato」，藉由可可濃郁微苦的滋味，呼應清雅的茶香韻味。2種口味的迷你裝售價220元，3種口味的獨享裝售價260元，4種口味的共享裝則為290元，預計10月16日至11月30日期間限定販售。

活動期間，凡購買Gelato一支，且含2球聯名新口味即可獲得1點，集滿3點即可兌換「VenchiX王德傳限定聯名杯墊」1個，共有3種款式隨機贈送，送完為止。

本次聯名共有「紅玉紅茶」（左）、「凍頂烏龍」兩種限定口味。圖／Venchi提供
本次聯名共有「紅玉紅茶」（左）、「凍頂烏龍」兩種限定口味。圖／Venchi提供
完成集點活動，即可獲贈「VenchiX王德傳限定聯名杯墊」1個。記者陳睿中／攝影
完成集點活動，即可獲贈「VenchiX王德傳限定聯名杯墊」1個。記者陳睿中／攝影

義大利 巧克力 茶葉

延伸閱讀

「最強超商茶葉蛋」找到了！1顆不到6元 網讚：便宜又入味

台北牛肉麵節21年 蔣萬安曝與兒子深夜食堂點這口味：邊吃邊談心

2025「國慶限定煙火」登場！南投主場迎破4萬發煙火、台北101無人機共演

南投茶博會茶薰6感SPA體驗 結合音樂茶香放鬆身心

相關新聞

獨／開幕兩年半！台北東區人氣「日式漢堡排」創始店熄燈

把握最後的機會！復興空廚自創的日式漢堡排品牌「肉旨房」，自2023年5月於台北東區商圈創立至今，主打日式漢堡排與燒烤料理...

影／2025桃園國際機場美食嘉年華起跑 邀旅客評分選出「金饗獎」

桃園國際機場舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動」，系列活動《金饗獎》也同步開跑，機場公司也邀請旅客於活動期間在桃機...

宏匯廣場41品牌新登場參戰周年慶！全館滿3000送400 聯名卡再加送100

宏匯廣場今年下半年共引進41家全新品牌開幕，橫跨美食、服飾與生活家居三大領域，即將參戰即將在10月23日開跑的5周年慶。

百年Venchi×王德傳茶莊！限定款「紅玉紅茶、凍頂烏龍Gelato」飄茶香

義大利百年巧克力與Gelato品牌「Venchi」，今秋首度攜手同樣擁有超過百年歷史的台灣茶莊「王德傳」，將紅玉紅茶、凍...

情歌釀的酒更甘潤！黑松×金酒限量打造首款「情歌熟成」58金高千日醇

情歌釀的酒更甘潤！黑松公司攜手金門酒廠在「58金高千日醇」熟成過程中，使用跨世代傳唱的浪漫搖滾情歌〈愛你一萬年〉，限量推...

王淨PUMA Mostro怪獸鞋新色上腳 甜酷風格與本人超合拍

PUMA讓薄底鞋風格再進化，Mostro怪獸鞋今年秋季以四大全新配色回歸，王淨率先穿上Mostro全新Venom Ros...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。