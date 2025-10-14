情歌釀的酒更甘潤！黑松×金酒限量打造首款「情歌熟成」58金高千日醇

情歌釀的酒更甘潤！黑松公司攜手金門酒廠在「58金高千日醇」熟成過程中，使用跨世代傳唱的浪漫搖滾情歌〈愛你一萬年〉，限量推出全台首款「情歌熟成」高粱酒──「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」，10月15日起將於全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購及各大酒類專賣店陸續上市，750ml兩入盒裝建議售價1,440元（實際價格與庫存依各通路為準）。

這次的「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」，內含兩瓶於「2015年7月27日」罐裝、陳放超過十年的千日醇老酒，一瓶是在標準熟成環境下靜置成長、另一瓶則是在情歌相伴下完成熟成。這樣「對照式」的品鑑設計，貼心之處就在於讓酒饕能細細品味，並進一步比較、驗證，感受經過音樂洗禮的酒液所帶來的風味及口感變化的樂趣。

經過百位酒類專家盲測品飲後，均認為在同樣擁有十年老酒醇香、麴醬香的千日醇底蘊基礎之下，情歌熟成後的酒液，確實展現出不一樣的風味層次，賦予了千日醇老酒溫醇甘潤的口感。

市場銷售第一的金高老酒品牌「58金高千日醇」，存放於專屬的黑松老酒熟成倉，在全時溫溼度監控及微厭氧熟成環境下，確保每一滴酒液都是在最佳環境中靜靜呼吸、緩緩轉化，並隨著歲月推移綻放出各年份獨有的迷人陳香。此次將千日醇創新結合「情歌熟成」概念，替十年老酒安排了一場搖滾音樂洗禮，帶來不一樣的風味及更溫醇甘潤的口感。