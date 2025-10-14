聽新聞
0:00 / 0:00
王淨PUMA Mostro怪獸鞋新色上腳 甜酷風格與本人超合拍
PUMA讓薄底鞋風格再進化，Mostro怪獸鞋今年秋季以四大全新配色回歸，王淨率先穿上Mostro全新Venom Rose毒玫粉配色，同時擁有甜酷風格的外型設計，也十分呼應她的個人特質。
王淨談到穿上Mostro的感受，「我覺得Mostro整體設計的風格跟我很像的地方是，可能大家以外表來看會覺得我可愛甜美，但其實很多方面我是蠻有個性的一個人。」
Mostro只要換了配色，整體風格個性就會變得完全不一樣，也有多種配色選擇。談到如何選色，王淨建議「簡單的話可以從黑白灰開始入手，但因為我私下穿搭都以黑白灰基本色居多，所以我習慣在鞋子的配色上選擇更跳、更亮一點的顏色，我覺得大家搭配玩久了後，運用不同顏色搭配會越來越上手。」
PUMA Mostro首次登場於1999年，結合田徑釘鞋的尖頭流線造型、貼地速度感，以及衝浪鞋的柔軟橡膠鞋底與貼合感，並同時融合前衛結構與簡約線條，以魔鬼氈鞋帶設計替代傳統鞋帶，帶來快速穿脫；短跑釘鞋結構，營造速度感與街頭銳氣；波浪紋橡膠大底結構感強烈，結合運動功能與前衛造型，成為Y2K時尚的代表之一。PUMA在2024年重新推出Mostro，是品牌核心復古計畫之一，並透過銀灰、金屬與螢光色呈現Y2K懷舊潮流與未來主義。
今年秋季再度進化推出4款全新配色，分別有Venom Rose毒玫粉、Urban Moss城苔綠、Void虛空黑、Phantom Ivory幻象白，4款新色各自演繹風格。除了全新配色之外，今日亦有3款重點鞋款搶先亮相，包括以高筒鞋型呈現的MOSTRO MID，以柔和白色為基調，拼接灰白絨面革，充滿存在感；Mostro Velvet以奢華天鵝絨鞋面異材質拼接皮革彎刀，分別有灰米色、藕紫色，這3款鞋履將在11月1日上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言