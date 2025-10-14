王淨PUMA Mostro怪獸鞋新色上腳 甜酷風格與本人超合拍

PUMA讓薄底鞋風格再進化，Mostro怪獸鞋今年秋季以四大全新配色回歸，王淨率先穿上Mostro全新Venom Rose毒玫粉配色，同時擁有甜酷風格的外型設計，也十分呼應她的個人特質。

王淨談到穿上Mostro的感受，「我覺得Mostro整體設計的風格跟我很像的地方是，可能大家以外表來看會覺得我可愛甜美，但其實很多方面我是蠻有個性的一個人。」

Mostro只要換了配色，整體風格個性就會變得完全不一樣，也有多種配色選擇。談到如何選色，王淨建議「簡單的話可以從黑白灰開始入手，但因為我私下穿搭都以黑白灰基本色居多，所以我習慣在鞋子的配色上選擇更跳、更亮一點的顏色，我覺得大家搭配玩久了後，運用不同顏色搭配會越來越上手。」

PUMA Mostro首次登場於1999年，結合田徑釘鞋的尖頭流線造型、貼地速度感，以及衝浪鞋的柔軟橡膠鞋底與貼合感，並同時融合前衛結構與簡約線條，以魔鬼氈鞋帶設計替代傳統鞋帶，帶來快速穿脫；短跑釘鞋結構，營造速度感與街頭銳氣；波浪紋橡膠大底結構感強烈，結合運動功能與前衛造型，成為Y2K時尚的代表之一。PUMA在2024年重新推出Mostro，是品牌核心復古計畫之一，並透過銀灰、金屬與螢光色呈現Y2K懷舊潮流與未來主義。