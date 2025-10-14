快訊

王淨PUMA Mostro怪獸鞋新色上腳 甜酷風格與本人超合拍

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
王淨穿上穿上PUMA Mostro全新Venom Rose毒玫粉配色。圖／PUMA提供
王淨穿上穿上PUMA Mostro全新Venom Rose毒玫粉配色。圖／PUMA提供

PUMA讓薄底鞋風格再進化，Mostro怪獸鞋今年秋季以四大全新配色回歸，王淨率先穿上Mostro全新Venom Rose毒玫粉配色，同時擁有甜酷風格的外型設計，也十分呼應她的個人特質。

王淨談到穿上Mostro的感受，「我覺得Mostro整體設計的風格跟我很像的地方是，可能大家以外表來看會覺得我可愛甜美，但其實很多方面我是蠻有個性的一個人。」

Mostro只要換了配色，整體風格個性就會變得完全不一樣，也有多種配色選擇。談到如何選色，王淨建議「簡單的話可以從黑白灰開始入手，但因為我私下穿搭都以黑白灰基本色居多，所以我習慣在鞋子的配色上選擇更跳、更亮一點的顏色，我覺得大家搭配玩久了後，運用不同顏色搭配會越來越上手。」

PUMA Mostro首次登場於1999年，結合田徑釘鞋的尖頭流線造型、貼地速度感，以及衝浪鞋的柔軟橡膠鞋底與貼合感，並同時融合前衛結構與簡約線條，以魔鬼氈鞋帶設計替代傳統鞋帶，帶來快速穿脫；短跑釘鞋結構，營造速度感與街頭銳氣；波浪紋橡膠大底結構感強烈，結合運動功能與前衛造型，成為Y2K時尚的代表之一。PUMA在2024年重新推出Mostro，是品牌核心復古計畫之一，並透過銀灰、金屬與螢光色呈現Y2K懷舊潮流與未來主義。

今年秋季再度進化推出4款全新配色，分別有Venom Rose毒玫粉、Urban Moss城苔綠、Void虛空黑、Phantom Ivory幻象白，4款新色各自演繹風格。除了全新配色之外，今日亦有3款重點鞋款搶先亮相，包括以高筒鞋型呈現的MOSTRO MID，以柔和白色為基調，拼接灰白絨面革，充滿存在感；Mostro Velvet以奢華天鵝絨鞋面異材質拼接皮革彎刀，分別有灰米色、藕紫色，這3款鞋履將在11月1日上市。

王淨與PUMA Mostro四大全新配色鞋款。圖／PUMA提供
王淨與PUMA Mostro四大全新配色鞋款。圖／PUMA提供
王淨穿上穿上PUMA Mostro全新Venom Rose毒玫粉配色。圖／PUMA提供
王淨穿上穿上PUMA Mostro全新Venom Rose毒玫粉配色。圖／PUMA提供
PUMA Mostro全新上市Venom Rose毒玫粉，3,980元。圖／PUMA提供
PUMA Mostro全新上市Venom Rose毒玫粉，3,980元。圖／PUMA提供
PUMA Mostro怪獸鞋的甜酷風格，與王淨自身風格相當合拍。圖／PUMA提供
PUMA Mostro怪獸鞋的甜酷風格，與王淨自身風格相當合拍。圖／PUMA提供
全新上市PUMA Mostro Void虛空黑，3,980元。圖／PUMA提供
全新上市PUMA Mostro Void虛空黑，3,980元。圖／PUMA提供
全新上市PUMA Mostro Urban Moss城苔綠，3,980元。圖／PUMA提供
全新上市PUMA Mostro Urban Moss城苔綠，3,980元。圖／PUMA提供
搶先曝光11月1日上市的PUMA Mostro Velvet Dream，3,980元。圖／PUMA提供
搶先曝光11月1日上市的PUMA Mostro Velvet Dream，3,980元。圖／PUMA提供
搶先曝光11月1日上市中筒款PUMA Mostro Mid，4,280元。圖／PUMA提供
搶先曝光11月1日上市中筒款PUMA Mostro Mid，4,280元。圖／PUMA提供

