桃機美食嘉年華登場 人氣美食票選開跑、滿額還送伴手禮

桃園機場公司今天表示，桃機1到9月累計旅客量已達3522萬人次，較去年同期成長5.24%。為優化餐飲與服務體驗，舉辦桃機美食嘉年華活動，由旅客票選最喜愛的機場美食。

機場公司今天在第二航廈舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，現場活動由5名舞者手持鹹酥雞、拉麵、雞蛋糕、鳳梨酥、珍奶等機場人氣美食熱舞為活動炒熱氣氛，啦啦隊人氣女神壯壯也擔任活動大使，桃園國際機場公司董事長楊偉甫更換上專屬廚師圍裙，宣布年度「金饗獎」票選活動開跑。

楊偉甫接受媒體聯訪表示，隨著國際航空旅運熱絡，桃機整體客運量上揚，2025年1月至9月累計旅客量已達3522萬人次，較去年同期成長5.24%。機場公司未來將積極優化餐飲與服務體驗，讓桃機成為旅程中最溫暖的起點與終點。桃機最近也被英國提供旅遊相關服務公司（APH）評選為全球最友善機場第1名。

楊偉甫指出，桃園機場一直努力推廣台灣美食，目前在桃機內有近80家的台灣美食及伴手禮攤位，活動希望旅客透過Google Maps平台票選方式，選出最喜歡的美食。台灣美食過去幾年的評比中都展現非常好的實力，藉由這次的活動也希望讓台灣各地的美食都能揚名國際。

機場公司說，即日起至12月15日，邀請旅客透過Google Maps留下評論與評分，從近80家餐飲與伴手禮品牌中，選出心目中最喜愛的機場美食。活動期間，機場餐廳不但推出多項專屬優惠，在機場伴手禮商店消費滿新台幣300元，還可獲得限量精美伴手禮，送完為止。