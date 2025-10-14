快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

桃機美食嘉年華登場 人氣美食票選開跑、滿額還送伴手禮

中央社／ 桃園機場14日電

桃園機場公司今天表示，桃機1到9月累計旅客量已達3522萬人次，較去年同期成長5.24%。為優化餐飲與服務體驗，舉辦桃機美食嘉年華活動，由旅客票選最喜愛的機場美食。

機場公司今天在第二航廈舉辦「2025桃園國際機場美食嘉年華活動記者會」，現場活動由5名舞者手持鹹酥雞、拉麵、雞蛋糕、鳳梨酥、珍奶等機場人氣美食熱舞為活動炒熱氣氛，啦啦隊人氣女神壯壯也擔任活動大使，桃園國際機場公司董事長楊偉甫更換上專屬廚師圍裙，宣布年度「金饗獎」票選活動開跑。

楊偉甫接受媒體聯訪表示，隨著國際航空旅運熱絡，桃機整體客運量上揚，2025年1月至9月累計旅客量已達3522萬人次，較去年同期成長5.24%。機場公司未來將積極優化餐飲與服務體驗，讓桃機成為旅程中最溫暖的起點與終點。桃機最近也被英國提供旅遊相關服務公司（APH）評選為全球最友善機場第1名。

楊偉甫指出，桃園機場一直努力推廣台灣美食，目前在桃機內有近80家的台灣美食及伴手禮攤位，活動希望旅客透過Google Maps平台票選方式，選出最喜歡的美食。台灣美食過去幾年的評比中都展現非常好的實力，藉由這次的活動也希望讓台灣各地的美食都能揚名國際。

機場公司說，即日起至12月15日，邀請旅客透過Google Maps留下評論與評分，從近80家餐飲與伴手禮品牌中，選出心目中最喜愛的機場美食。活動期間，機場餐廳不但推出多項專屬優惠，在機場伴手禮商店消費滿新台幣300元，還可獲得限量精美伴手禮，送完為止。

桃園機場 美食 桃機

延伸閱讀

桃園「新夜市」來了！想得到的夜市美食、遊戲統統有 最強放大術「100元鈔票換200元夜市券」還有5天

盧秀燕與卓伯源嚐小吃 共同為台中美食加持

桃機白牌車又見玩命關頭！ 拒檢衝撞執勤航警後逃逸

國門丟臉？傳桃園機場飄濃濃尿騷味 網諷：這就是台灣感性

相關新聞

全家「吃冰不沾手神器」再+1 開賣時間快筆記！霜淇淋「這3天」買1送1

全家便利商店繼今夏掀起打卡熱潮的Fami!ce霜淇淋潮拍神器「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」後，這回又有創意新梗！中華...

獨／開幕兩年半！台北東區人氣「日式漢堡排」創始店熄燈

把握最後的機會！復興空廚自創的日式漢堡排品牌「肉旨房」，自2023年5月於台北東區商圈創立至今，主打日式漢堡排與燒烤料理...

情歌釀的酒更甘潤！黑松×金酒限量打造首款「情歌熟成」58金高千日醇

情歌釀的酒更甘潤！黑松公司攜手金門酒廠在「58金高千日醇」熟成過程中，使用跨世代傳唱的浪漫搖滾情歌〈愛你一萬年〉，限量推...

王淨PUMA Mostro怪獸鞋新色上腳 甜酷風格與本人超合拍

PUMA讓薄底鞋風格再進化，Mostro怪獸鞋今年秋季以四大全新配色回歸，王淨率先穿上Mostro全新Venom Ros...

滿滿起司＋豬排！必勝客「黑咖哩黃金豬排比薩」漆黑搞怪 挑戰活動再抽SWITCH

必勝客萬聖節再度出招，即日起推出限定口味「黑咖哩黃金豬排比薩」，將暗黑咖哩結合豬排與多種配料，帶來豪華的萬聖節體驗。此外...

推雙重周年慶活動 新莊宏匯廣場推五喜活動盼強化平日業績

位於新北新莊的宏匯廣場迎接5周年，推出周年慶跟5周年雙活動，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，今年仍以提供經濟實惠的價格跟回饋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。