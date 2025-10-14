快訊

獨／開幕兩年半！台北東區人氣「日式漢堡排」創始店熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肉旨房忠孝店，預計將於10月26日結束營業。圖／擷取自肉旨房粉絲頁
肉旨房忠孝店，預計將於10月26日結束營業。圖／擷取自肉旨房粉絲頁

把握最後的機會！復興空廚自創的日式漢堡品牌「肉旨房」，自2023年5月於台北東區商圈創立至今，主打日式漢堡排與燒烤料理，獲得許多消費者青睞。不過「肉旨房」在10月14日宣佈，忠孝店將於10月26日停止營業，結束兩年半的營業時光。

隨著新冠肺炎疫情後的「日式漢堡排」流行熱潮，復興空廚於2023年5月自創全新品牌「肉旨房」，主打「黑毛和牛漢堡排」，後來還有「鮮蟹肉漢堡排」、「月見雞漢堡排」等餐點。不同於日本的純炭爐燒烤型態，肉旨房餐檯設有鐵板，可以先將漢堡排高溫炙烤之後，再放置於顧客前的炭槽。因此也延伸出Prime板腱牛排、霜降松阪豚、東港小卷等鐵板料理。

開幕至今，肉旨房忠孝店在google map累積超過1.4萬則評論，平均獲得4.9分。2023年11月，肉旨房又在桃園開設「肉旨房航棧綠洲店」。雖然獲得許多消費者喜愛，不過肉旨房宣佈，忠孝店即將在10月26日結束營業，機場旁的肉旨房航棧綠洲店則依舊正常營業。

