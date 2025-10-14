聽新聞
全家「吃冰不沾手神器」再+1 開賣時間快筆記！霜淇淋「這3天」買1送1
全家便利商店繼今夏掀起打卡熱潮的Fami!ce霜淇淋潮拍神器「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」後，這回又有創意新梗！中華職棒總冠軍賽即將熱血開打，全家宣布將自10月15日推出全新限量周邊「Fami!ce多功能加油棒」，延續一貫的可愛創意風格，讓霜淇淋迷和球迷都能邊吃邊應援，萌度與話題度滿點。
這次「Fami!ce多功能加油棒」共有白色與黃色2款，白色款全台店舖現場可直接加價購入手，黃色款則為店舖預購限定，10月15日上午10:00準時開賣。購買Fami!ce霜淇淋，加價129元即可把這款可愛實用的加油棒帶回家。貼心設計不僅能讓你吃霜淇淋不沾手，還能變身應援小物或拍照道具，怎麼用都超吸睛。
除了搶眼周邊，10月17日至10月19日限時3天，全家更祭出Fami!ce霜淇淋「買1送1」活動，讓粉絲一次滿足。但要注意，加油棒加價購與買1送1優惠不併用，想收可愛周邊或揪朋友一起吃冰，2種快樂都別錯過。
另外，萊爾富看準國人健康意識持續攀升，大受歡迎的現打果昔「果C果昔」搭上健康風潮，推出「綠の拿鐵2.0」，原料更換為譽有「蔬菜之王」之稱的菠菜，菠菜富含多種維生素與礦物質，有助於抗氧化、保健視力、增強免疫系統。「綠の拿鐵2.0」不僅營養價值提升，整體風味與口感更為滑順，是清爽無負擔的飲品選擇。
