快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

滿滿起司＋豬排！必勝客「黑咖哩黃金豬排比薩」漆黑搞怪 挑戰活動再抽SWITCH

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客呼應萬聖節，推出「黑咖哩黃金豬排比薩」。圖／必勝客提供
必勝客呼應萬聖節，推出「黑咖哩黃金豬排比薩」。圖／必勝客提供

必勝客萬聖節再度出招，即日起推出限定口味「黑咖哩黃金豬排比薩」，將暗黑咖哩結合豬排與多種配料，帶來豪華的萬聖節體驗。此外，還有酥炸三味甜不辣、巧克力QQ球等應景副食，為萬聖節增添搞怪色彩。參與官方活動，還有機會將「SWITCH 2」帶回家。

必勝客針對萬聖節限定推出的「黑咖哩黃金豬排比薩」，基底使用特製的黑咖哩醬，結合洋蔥、紅蘿蔔、日本咖哩塊與多種辛香料調製而成，有著濃郁香氣與漆黑的色澤，為萬聖節增添神秘感；高溫酥炸的黃金炸豬排鋪滿整片比薩，搭配上起司片、帕瑪森起司餅皮，共同堆疊出香濃豪華的滋味，大比薩原價780元，期間限定單點優惠價399元。

呼應萬聖節主題，必勝客也推薦黑、黃、紅色系的「酥炸三味甜不辣」與「巧克力QQ球」，為餐桌帶來應景色彩。即日起至10月31日，會員登入APP首頁，也能參加「鬼混之夜來PK」挑戰活動，有機會獲得SWITCH 2。

「黑咖哩黃金豬排比薩」大比薩原價780元，期間限定單點優惠價399元。圖／必勝客提供
「黑咖哩黃金豬排比薩」大比薩原價780元，期間限定單點優惠價399元。圖／必勝客提供

萬聖節 必勝客

延伸閱讀

大杯珍奶買1送1！珍奶創始店「翰林茶館」39週年 身份證對中「2碼+1字」整桌39折 加碼「大杯熊貓珍奶」半價開喝

童年回憶滿滿！「再睡5分鐘X湯姆貓與傑利鼠」聯名限定　起司奶蓋新品＋絨毛娃娃療癒指數爆表

雙十國慶吃貨必追！「10月連假美食優惠」霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　星巴克、必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

頂呱呱「呱呱包」連3天買1送1！必勝客「雙十套餐」現省761元

相關新聞

全家「吃冰不沾手神器」再+1 開賣時間快筆記！霜淇淋「這3天」買1送1

全家便利商店繼今夏掀起打卡熱潮的Fami!ce霜淇淋潮拍神器「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」後，這回又有創意新梗！中華...

獨／開幕兩年半！台北東區人氣「日式漢堡排」創始店熄燈

把握最後的機會！復興空廚自創的日式漢堡排品牌「肉旨房」，自2023年5月於台北東區商圈創立至今，主打日式漢堡排與燒烤料理...

蝦皮購物擴大「環保無包裝」服務助買賣家雙贏 挑戰年減碳1.3萬公噸

蝦皮購物宣布擴大推動「環保無包裝」服務，陸續開放更多平台賣家申請參與。預計至2025年底，全平台將有超過100萬件商品透...

滿滿起司＋豬排！必勝客「黑咖哩黃金豬排比薩」漆黑搞怪 挑戰活動再抽SWITCH

必勝客萬聖節再度出招，即日起推出限定口味「黑咖哩黃金豬排比薩」，將暗黑咖哩結合豬排與多種配料，帶來豪華的萬聖節體驗。此外...

推雙重周年慶活動 新莊宏匯廣場推五喜活動盼強化平日業績

位於新北新莊的宏匯廣場迎接5周年，推出周年慶跟5周年雙活動，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，今年仍以提供經濟實惠的價格跟回饋...

劉詩詩XQeelin全新Wulu Diamond Lotus高級珠寶 閃曬仙氣新高度

自然的元素如花草、植栽常成為珠寶設計時的靈感來源。東方珠寶品牌Qeelin近日發表全新Wulu Diamond Lotu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。