滿滿起司＋豬排！必勝客「黑咖哩黃金豬排比薩」漆黑搞怪 挑戰活動再抽SWITCH

必勝客萬聖節再度出招，即日起推出限定口味「黑咖哩黃金豬排比薩」，將暗黑咖哩結合豬排與多種配料，帶來豪華的萬聖節體驗。此外，還有酥炸三味甜不辣、巧克力QQ球等應景副食，為萬聖節增添搞怪色彩。參與官方活動，還有機會將「SWITCH 2」帶回家。

必勝客針對萬聖節限定推出的「黑咖哩黃金豬排比薩」，基底使用特製的黑咖哩醬，結合洋蔥、紅蘿蔔、日本咖哩塊與多種辛香料調製而成，有著濃郁香氣與漆黑的色澤，為萬聖節增添神秘感；高溫酥炸的黃金炸豬排鋪滿整片比薩，搭配上起司片、帕瑪森起司餅皮，共同堆疊出香濃豪華的滋味，大比薩原價780元，期間限定單點優惠價399元。