推雙重周年慶活動 新莊宏匯廣場推五喜活動盼強化平日業績

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北新莊的宏匯廣場迎接5周年，推出周年慶跟5周年雙活動。記者江婉儀／攝影
位於新北新莊的宏匯廣場迎接5周年，推出周年慶跟5周年雙活動。記者江婉儀／攝影

位於新北新莊的宏匯廣場迎接5周年，推出周年慶跟5周年雙活動，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，今年仍以提供經濟實惠的價格跟回饋在地的精神，用最大額度回饋客人，也期待能強化平日業績目標。

宏匯廣場統計，假日消費者數量可達3萬人，平日人潮是假日的三分之一。宏匯廣場表示，五周年第一喜，消費者滿3千送400，第二喜是消費滿5千元即可參加百萬級夢幻獎項抽獎活動，有機會把KIA都會車款、豪華雙人遊輪旅程通通帶回家。第三喜於10月23日至26日推出限時限定活動。

「第四喜上迎新：全新改裝登場」：宏匯廣場迎來多達41家全新品牌進駐，涵蓋美食、潮流服飾與居家生活等多元領域，帶來全新樣貌與豐富體驗。

除了購物以外，宏匯廣場也推出在10月底推出沉浸式互動展「銀河光影太空藝術家」，活動結合teamLab式科技美學與親子創意互動，邀請大小朋友現場發揮想像、描繪屬於自己的星際創作，作品將時投影於廊道上空，化作閃耀流動的光影宇宙。完成體驗還可獲得百元電子抵用券與超級匯點數。

隨著耶誕節也將來臨，宏匯廣場表示，將於11月15日舉辦「星光奇幻夜 聖誕點燈公益晚會」，為「心願禮物認領活動」揭開序幕。今年要將愛心送往花蓮，攜手花蓮在地公益團體，募集滿載祝福的心願禮物，親送給花蓮地區的小朋友，以實際行動傳遞節慶的溫暖與希望。

花蓮 朋友

