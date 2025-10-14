聽新聞
劉詩詩XQeelin全新Wulu Diamond Lotus高級珠寶 閃曬仙氣新高度
自然的元素如花草、植栽常成為珠寶設計時的靈感來源。東方珠寶品牌Qeelin近日發表全新Wulu Diamond Lotus高級珠寶與Bamboo高級珠寶，並邀請中國女星、全球品牌代言人劉詩詩造型配戴。珠寶特別選用品牌研發的葫蘆形鑽石切割工藝，進而將東方詩意浪漫的竹元素脫胎換骨，寄閃耀、堅韌與飄逸於一身。
散見於東方文化與知名地景中的竹又有道德上的聯想，此外中國魏末晉初的「竹林七賢」更帶來返璞歸真、高風亮節的人文思潮。Qeelin創辦人暨設計師Dennis Chan遂以竹為靈感創作出Bamboo高級珠寶系列，同時結合鑽石、粉色藍寶石勾勒出蘭花形體；系列中一對耳環並使用白金與玫瑰金，在耳畔創造出竹節與蘭花共伴的意象、搖曳生姿，另一款Bamboo高級珠寶戒指則將蘭花「盛放」於彎曲的竹節上，似有花香撲鼻而來、清幽迷人。
Wulu Diamond Lotus高級珠寶則不僅將蘭花的側瓣、後萼片、蕊柱與唇瓣栩栩如生還原，更在玫瑰金、18K白金與玫瑰金、粉紅藍寶石中「藏入」運用葫蘆形切工的鑽石，將品牌經典設計巧妙重現；劉詩詩更在同一套低胸刺繡禮服中選用了Wulu Diamond Lotus高級珠寶耳環與項鍊造型，以優雅曲線勾勒出無形的女性氣質，更映襯出Qeelin東西兼容、也當代也傳統的藝術采風。
