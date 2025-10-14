快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

劉詩詩XQeelin全新Wulu Diamond Lotus高級珠寶 閃曬仙氣新高度

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
劉詩詩配戴了Qeelin新款Wulu Diamond Lotus高級珠寶，展現蘭花與竹節共伴的閃耀風情。。圖／Qeelin提供
劉詩詩配戴了Qeelin新款Wulu Diamond Lotus高級珠寶，展現蘭花與竹節共伴的閃耀風情。。圖／Qeelin提供

自然的元素如花草、植栽常成為珠寶設計時的靈感來源。東方珠寶品牌Qeelin近日發表全新Wulu Diamond Lotus高級珠寶與Bamboo高級珠寶，並邀請中國女星、全球品牌代言人劉詩詩造型配戴。珠寶特別選用品牌研發的葫蘆形鑽石切割工藝，進而將東方詩意浪漫的竹元素脫胎換骨，寄閃耀、堅韌與飄逸於一身。

散見於東方文化與知名地景中的竹又有道德上的聯想，此外中國魏末晉初的「竹林七賢」更帶來返璞歸真、高風亮節的人文思潮。Qeelin創辦人暨設計師Dennis Chan遂以竹為靈感創作出Bamboo高級珠寶系列，同時結合鑽石、粉色藍寶石勾勒出蘭花形體；系列中一對耳環並使用白金與玫瑰金，在耳畔創造出竹節與蘭花共伴的意象、搖曳生姿，另一款Bamboo高級珠寶戒指則將蘭花「盛放」於彎曲的竹節上，似有花香撲鼻而來、清幽迷人。

Wulu Diamond Lotus高級珠寶則不僅將蘭花的側瓣、後萼片、蕊柱與唇瓣栩栩如生還原，更在玫瑰金、18K白金與玫瑰金、粉紅藍寶石中「藏入」運用葫蘆形切工的鑽石，將品牌經典設計巧妙重現；劉詩詩更在同一套低胸刺繡禮服中選用了Wulu Diamond Lotus高級珠寶耳環與項鍊造型，以優雅曲線勾勒出無形的女性氣質，更映襯出Qeelin東西兼容、也當代也傳統的藝術采風。

鑲嵌以海藍寶石的Qeelin Wulu系列珠寶耳環，其白金結構取自敦煌壁畫中仙女衣物的飄逸，思古之幽情。圖／Qeelin提供
鑲嵌以海藍寶石的Qeelin Wulu系列珠寶耳環，其白金結構取自敦煌壁畫中仙女衣物的飄逸，思古之幽情。圖／Qeelin提供
Bamboo高級珠寶戒指，白金、玫瑰金，鑲嵌鑽石與粉色藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Bamboo高級珠寶戒指，白金、玫瑰金，鑲嵌鑽石與粉色藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Bamboo高級珠寶耳環，白金、玫瑰金，鑲嵌鑽石與粉色藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin Bamboo高級珠寶耳環，白金、玫瑰金，鑲嵌鑽石與粉色藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu Diamond Lotus高級珠寶項鍊，白金、玫瑰金，鑲嵌Qeelin獨家葫蘆形切割鑽石、粉紅藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu Diamond Lotus高級珠寶項鍊，白金、玫瑰金，鑲嵌Qeelin獨家葫蘆形切割鑽石、粉紅藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu Diamond Lotus高級珠寶耳環，白金、玫瑰金，鑲嵌Qeelin獨家葫蘆形切割鑽石、粉紅藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu Diamond Lotus高級珠寶耳環，白金、玫瑰金，鑲嵌Qeelin獨家葫蘆形切割鑽石、粉紅藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供

珠寶 品牌 設計師

延伸閱讀

銀飾就是型男最愛！FENDI 925加持 SKZ方燦米蘭帥氣登場

柔美花瓣飄落在珍珠上 MIKIMOTO捕捉大自然輕盈靈動之美

高級感寫在臉上！劉詩詩「美得不像真人」現身巴黎街頭少女感絕了 優雅穿搭教科書氣質爆棚

告別叛逆少女！劉詩詩「紅髮體驗券到期」換回黑髮秒變溫婉白月光 疑新戲造型曝光氣質滿分

相關新聞

全家「吃冰不沾手神器」再+1 開賣時間快筆記！霜淇淋「這3天」買1送1

全家便利商店繼今夏掀起打卡熱潮的Fami!ce霜淇淋潮拍神器「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」後，這回又有創意新梗！中華...

獨／開幕兩年半！台北東區人氣「日式漢堡排」創始店熄燈

把握最後的機會！復興空廚自創的日式漢堡排品牌「肉旨房」，自2023年5月於台北東區商圈創立至今，主打日式漢堡排與燒烤料理...

蝦皮購物擴大「環保無包裝」服務助買賣家雙贏 挑戰年減碳1.3萬公噸

蝦皮購物宣布擴大推動「環保無包裝」服務，陸續開放更多平台賣家申請參與。預計至2025年底，全平台將有超過100萬件商品透...

滿滿起司＋豬排！必勝客「黑咖哩黃金豬排比薩」漆黑搞怪 挑戰活動再抽SWITCH

必勝客萬聖節再度出招，即日起推出限定口味「黑咖哩黃金豬排比薩」，將暗黑咖哩結合豬排與多種配料，帶來豪華的萬聖節體驗。此外...

推雙重周年慶活動 新莊宏匯廣場推五喜活動盼強化平日業績

位於新北新莊的宏匯廣場迎接5周年，推出周年慶跟5周年雙活動，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，今年仍以提供經濟實惠的價格跟回饋...

劉詩詩XQeelin全新Wulu Diamond Lotus高級珠寶 閃曬仙氣新高度

自然的元素如花草、植栽常成為珠寶設計時的靈感來源。東方珠寶品牌Qeelin近日發表全新Wulu Diamond Lotu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。