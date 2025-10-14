快訊

用100顆黃鑽象徵品牌100週年！FENDI百年紀念項鍊豪氣華麗致敬羅馬

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Eaux d’Artifice紀念項鍊製作工藝圖。圖／FENDI提供
Eaux d’Artifice紀念項鍊製作工藝圖。圖／FENDI提供

今年適逢FENDI品牌成立百年，由Delfina Delettrez Fendi設計的2025年FENDI頂級珠寶系列Eaux d'Artifice，以羅馬古老噴泉自然原始的迷人魅力為靈感，向這座永恆之城致敬，並為這些品牌百年來的創意與豐富藝術傳奇獻上禮讚。

FENDI Eaux d'Artifice頂級珠寶系列涵蓋三套獨特的珠寶套組、一組雞尾酒戒指，以及唯一一條以此命名、為紀念品牌成立百年而生的項鍊，每件作品均精挑光彩奪目的單色寶石與鑽石，並由巴黎高級珠寶工坊精心打造。Delfina Delettrez Fendi從義大利古典主義及美國前衛電影導演Kenneth Anger於1954年所拍攝的短片《Eaux d'Artifice》中汲取靈感，以珠寶的線條和色調盡情詮釋水的無限可能性：水的深度、倒影、循環與即興律動。

FENDI為慶祝品牌成立百年慶典所設計的Eaux d'Artifice紀念項鍊，正是這個系列的同名傑作，採用經典的瀑布式設計，圓形與長方形切割的白鑽與象徵品牌百年的100顆梨形黃鑽，如層層水拱迭落的噴泉，環繞中央一顆碩大的20.25克拉枕形切割艷彩無瑕黃鑽。

Cento系列聚焦枕形切割藍寶石，設計探索噴泉流水的對稱性。項鍊與手鐲採用動感十足的水滴形垂墜結構，以白鑽與密鑲漸層藍寶石組成雙色鏈帶，長方形與圓形切割的白鑽如水花噴濺。波浪形吊燈式耳環如漣漪般柔美，帶有可拆卸的「翅膀」元素。Ovato系列的主角是枕形切割聖瑪利亞海藍寶石，藍中帶綠的光芒被一圈漸變密鑲的白鑽與帕拉伊巴碧璽環繞，構成低調的FF圓形鏈帶圖騰，映照出噴泉水舞不息的韻律。

Fortuna項鍊選用方形和圓形切割密鑲鑽石以螺旋狀的優美曲線旋繞成環狀結構，共鑲嵌16顆枕形切割莫三比克紅寶石，刻畫噴泉中流水緩緩傾瀉的迷人韻律。亦有成對的耳扣和配套的三層紅寶石戒指，戒指更採用可拆卸設計，能變化兩種配戴方式。一組夕陽色調的雞尾酒戒指描繪的是羅馬黃昏微光在噴泉水面上的流轉，Alba戒指以粉紅剛玉與橙色石榴石包覆枕形切密橙色托帕石、Carmina戒指則鑲嵌將浪漫的粉紅尖晶石、Esperidi戒指則以白鑽與黃鑽襯托明亮的黃色剛玉；每一件作品戒身都飾以標誌的FF捲曲花紋。

FENDI Eaux d'Artifice系列Ovato戒指。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Ovato戒指。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列紀念項鍊。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列紀念項鍊。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Cento手環。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Cento手環。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Sunset主題共三款戒指。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Sunset主題共三款戒指。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Fortuna項鍊。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Fortuna項鍊。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Cento耳掛。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Cento耳掛。圖／FENDI提供
Eaux d’Artifice Cento系列製作工藝圖。圖／FENDI提供
Eaux d’Artifice Cento系列製作工藝圖。圖／FENDI提供
Eaux d’Artifice紀念項鍊製作工藝圖。圖／FENDI提供
Eaux d’Artifice紀念項鍊製作工藝圖。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列紀念項鍊。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列紀念項鍊。圖／FENDI提供

