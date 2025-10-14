用100顆黃鑽象徵品牌100週年！FENDI百年紀念項鍊豪氣華麗致敬羅馬

今年適逢FENDI品牌成立百年，由Delfina Delettrez Fendi設計的2025年FENDI頂級珠寶系列Eaux d'Artifice，以羅馬古老噴泉自然原始的迷人魅力為靈感，向這座永恆之城致敬，並為這些品牌百年來的創意與豐富藝術傳奇獻上禮讚。

FENDI Eaux d'Artifice頂級珠寶系列涵蓋三套獨特的珠寶套組、一組雞尾酒戒指，以及唯一一條以此命名、為紀念品牌成立百年而生的項鍊，每件作品均精挑光彩奪目的單色寶石與鑽石，並由巴黎高級珠寶工坊精心打造。Delfina Delettrez Fendi從義大利古典主義及美國前衛電影導演Kenneth Anger於1954年所拍攝的短片《Eaux d'Artifice》中汲取靈感，以珠寶的線條和色調盡情詮釋水的無限可能性：水的深度、倒影、循環與即興律動。

FENDI為慶祝品牌成立百年慶典所設計的Eaux d'Artifice紀念項鍊，正是這個系列的同名傑作，採用經典的瀑布式設計，圓形與長方形切割的白鑽與象徵品牌百年的100顆梨形黃鑽，如層層水拱迭落的噴泉，環繞中央一顆碩大的20.25克拉枕形切割艷彩無瑕黃鑽。

Cento系列聚焦枕形切割藍寶石，設計探索噴泉流水的對稱性。項鍊與手鐲採用動感十足的水滴形垂墜結構，以白鑽與密鑲漸層藍寶石組成雙色鏈帶，長方形與圓形切割的白鑽如水花噴濺。波浪形吊燈式耳環如漣漪般柔美，帶有可拆卸的「翅膀」元素。Ovato系列的主角是枕形切割聖瑪利亞海藍寶石，藍中帶綠的光芒被一圈漸變密鑲的白鑽與帕拉伊巴碧璽環繞，構成低調的FF圓形鏈帶圖騰，映照出噴泉水舞不息的韻律。