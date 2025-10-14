影／故宮百年紀念金銀條塊 文化與金融跨界登場

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國立故宮博物院百年院慶，攜手台灣銀行與中央造幣廠，推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列，分別為「福祿百財紀念金條」、「連年有餘紀念金條」與「龍傳萬代紀念銀條」。記者林伯東／攝影
國立故宮博物院百年院慶，攜手台灣銀行與中央造幣廠，推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列，分別為「福祿百財紀念金條」、「連年有餘紀念金條」與「龍傳萬代紀念銀條」。記者林伯東／攝影

迎接2025年國立故宮博物院百年院慶，故宮攜手台灣銀行與中央造幣廠，推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列，上午正式登場。發表會由故宮副院長黃永泰、台銀董事長凌忠嫄及中央造幣廠長葉牧青共同主持，象徵文化與金融的跨界融合，開啟「寶庫走向金庫」的新篇章。

「故宮百年紀念金銀條塊」共有三款，分別為「福祿百財紀念金條」、「連年有餘紀念金條」與「龍傳萬代紀念銀條」，靈感取自故宮典藏「翠玉白菜」、「霽青描金游魚轉心瓶」及「青花穿蓮龍紋天球瓶」。其中「福祿百財」金條限量1，000條，寓意福祿雙全、富貴綿延；「連年有餘」金條限量1，500條，象徵吉慶有餘；「龍傳萬代」銀條限量2，025條，以鍍金三爪行龍展現氣勢磅礴之姿。

三款產品皆採精緻手工雙開禮盒包裝，兼具藝術收藏與紀念價值，於10月14日起於台灣銀行及故宮博物院同步限量發售。

「龍傳萬代紀念銀條」，設計結合「明 永樂青花穿蓮龍紋天球瓶」，以鍍金三爪行龍展現金光燦爛、氣勢磅礴之姿，承載世代傳承、國運昌隆的宏願。記者林伯東／攝影
以人氣國寶「翠玉白菜」為主題的「福祿百財紀念金條」，融入「清 乾隆 粉彩福祿壽葫蘆瓶」紋飾，結合福祿（葫蘆）、百財（白菜）等吉祥意涵，寓意「福祿雙全、富貴綿延萬代」。記者林伯東／攝影
國立故宮博物院百年院慶，攜手台灣銀行與中央造幣廠，推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列，上午舉行記者會，發表會由故宮副院長黃永泰（左至右）、台銀董事長凌忠嫄及中央造幣廠長葉牧青共同主持，象徵文化與金融的跨界融合，開啟「寶庫走向金庫」的新篇章。記者林伯東／攝影
「龍傳萬代紀念銀條」，設計結合「明 永樂青花穿蓮龍紋天球瓶」，以鍍金三爪行龍展現金光燦爛、氣勢磅礴之姿，承載世代傳承、國運昌隆的宏願。記者林伯東／攝影
「連年有餘紀念金條」取材自「清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶」，象徵「金玉滿堂，吉慶有餘」，寄託「年年有餘」的深刻祝福。記者林伯東／攝影
「連年有餘紀念金條」取材自「清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶」，象徵「金玉滿堂，吉慶有餘」，寄託「年年有餘」的深刻祝福。記者林伯東／攝影
以人氣國寶「翠玉白菜」為主題的「福祿百財紀念金條」，融入「清 乾隆 粉彩福祿壽葫蘆瓶」紋飾，結合福祿（葫蘆）、百財（白菜）等吉祥意涵，寓意「福祿雙全、富貴綿延萬代」。記者林伯東／攝影
