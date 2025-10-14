聽新聞
影／故宮百年紀念金銀條塊 文化與金融跨界登場
迎接2025年國立故宮博物院百年院慶，故宮攜手台灣銀行與中央造幣廠，推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列，上午正式登場。發表會由故宮副院長黃永泰、台銀董事長凌忠嫄及中央造幣廠長葉牧青共同主持，象徵文化與金融的跨界融合，開啟「寶庫走向金庫」的新篇章。
「故宮百年紀念金銀條塊」共有三款，分別為「福祿百財紀念金條」、「連年有餘紀念金條」與「龍傳萬代紀念銀條」，靈感取自故宮典藏「翠玉白菜」、「霽青描金游魚轉心瓶」及「青花穿蓮龍紋天球瓶」。其中「福祿百財」金條限量1，000條，寓意福祿雙全、富貴綿延；「連年有餘」金條限量1，500條，象徵吉慶有餘；「龍傳萬代」銀條限量2，025條，以鍍金三爪行龍展現氣勢磅礴之姿。
三款產品皆採精緻手工雙開禮盒包裝，兼具藝術收藏與紀念價值，於10月14日起於台灣銀行及故宮博物院同步限量發售。
