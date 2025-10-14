Apple Watch Series 11日夜體驗不斷電 這5大升級亮點吸引你換機

新一代Apple Watch Series 11登場，帶來歷來最全面的健康偵測功能與更長續航力，外加全新抗刮效果更強的Ion-X玻璃與5G行動網路支援。實際體驗3週左右時間，整體升級雖非華麗變身，卻是務實而有感，正在考慮是否入手的民眾，先來看看以下5大升級重點再決定！

續航力明顯提升 日常使用更安心

Series 11最明顯的進步莫過於電池續航力，官方標示最長可達24小時，比起Series 10的18小時顯著提升。實際佩戴下來，日常使用一天回家仍有超過一半電量，即便啟用睡眠偵測配戴入睡，約6小時睡眠時間，搭配睡眠模式耗電量也僅約前代的一半。

充電速度同樣升級，由0%充至80%約需半小時，新增的快速充電功能更能在15分鐘內補足約8小時使用電量。只要能在下班返家後至睡前撥出一小段時間充電，就能安心使用整天。此外，今年加入的5G連網功能，官方強調經內部設計與軟體最佳化後，對電池續航並無影響。

耐用度再升級 Ion-X玻璃抗刮力翻倍

外觀上，Apple Watch Series 11維持與前代相同的錶面尺寸與厚度，佩戴手感依舊輕薄服貼。不同的是，這次採用全新Ion-X玻璃，並塗上Apple設計的突破性陶瓷鍍膜，官方數據指出抗刮能力為Series 10的2倍，對於常戴著外出運動或工作者來說更具安心感。

全新「睡眠分數」功能登場

Apple在watchOS 26中推出全新「睡眠分數」功能，了原本睡眠追蹤會記錄的睡眠時長與階段外，還會依據實際睡眠時間、就寢時間的規律性、睡眠中醒來的頻率，以及在各個睡眠階段（淺眠、深眠、REM等）的停留時間等4大關鍵因素進行綜合評分，並以5個等級呈現。

起床後約15分鐘內，系統會自動生成分數，方便一邊準備出門、一邊檢視睡眠品質。所有資料會同步至iPhone的「健康」App，可查看每週、每月甚至半年的趨勢變化，協助使用者改善作息。這項功能其實並不限於今年新推出的Apple Watch系列新機，只要手錶能升級至watchOS 26、手機更新至iOS 26，從Apple Watch Series 6以上、Apple Watch SE第二代或更新版本，以及所有Apple Watch Ultra機型都能使用這項功能。

體能訓練App全面升級 加入AI健身助理

體能訓練App介面設計全面更新，使用者能更容易運用「體能訓練顯示畫面」、「自訂訓練」、「配速員」與「路線競速」等功能，且能更靈活設計個人化訓練流程。使用者也能在iPhone的健身App中建立訓練計畫，隨後於Apple Watch上即時同步查看相關內容。

針對習慣自我訓練、喜歡邊運動邊聽音樂的使用者，現在可直接在「體能訓練」app中設定音樂或podcast，在開始體能訓練時自動播放，讓運動更具動力。Apple Music還能根據訓練類型與個人喜好，自動挑選最合適的歌單，或依近期進行同類型體能訓練時的收聽紀錄，推薦Podcast內容。

有點可惜的是，全新「Workout Buddy健身夥伴」功能，目前語音版本僅支援英文。這項功能是結合Apple Intelligence，能根據心率、距離、配速及健身紀錄圓圈進度等數據，於運動中即時提供個人化語音鼓勵與建議，激勵使用者完成每一次訓練，感覺非常適合有點社恐，但又想要有人適時從旁提醒的I人使用。

新增「高血壓通知」功能 台灣用戶再等等

Series 11新增的健康偵測重點還有「高血壓通知」，利用光學感測器與機器學習分析30天內的血壓變化，若偵測到慢性高血壓的持續徵兆，就會發出提醒，幫助使用者及早發現潛在健康風險。不過此功能需經各國醫療主管機關核准，在台灣仍待主管機關完成認證後才會正式啟用。

要升級嗎？