方序中操刀設計！「惠生牛乳」攜手鮮乳坊打造營養與美感兼具生活飲品
歷時近兩年研發，雲林傳承三代的在地藥局─惠生大藥局攜手鮮乳坊，正式推出全新產品 「惠生牛乳」，以打造美味與營養的日常飲品為初衷，將日本明治食品原料（フードマテリア）的CPP（酪蛋白磷酸胜肽）與牛奶鈣原裝引進台灣，搭配鮮乳坊頂極乳源與專業配方，並邀請「究方社」設計總監方序中和設計師鄭琬育操刀產品包裝，提供消費者美感與營養兼具的飲用體驗。
惠生大藥局是一家源自雲林的社區藥局，秉持「預防醫學專門店」的定位，除結合地方風俗民情與永續理念，並引入日本銀髮照護及健康生活經驗，往「多元型態、全齡友善、生活美感」的方向努力，致力成為全齡朋友的健康生活夥伴。
惠生大藥局執行長廖昱喬表示：「我們觀察到許多長輩會喝液態營養奶，但常反映口感不好，甚至帶有病識感。我們希望做出一款接近原型食物、口感美味、營養完整的牛奶，可以自然地融入日常，全家人共享。」
惠生牛乳同時結合雲林在地農家與社會企業，嚴選鮮乳坊乳源，經過近兩年研發，才讓這份全方位的營養補給誕生。同時由日本預防醫學專家推薦配方，首度引進日本明治食品原料（フードマテリア）的CPP（酪蛋白磷酸胜肽）與牛奶鈣，全效配方可支持骨骼、紅血球、神經與心臟健康。
此外，在視覺與包裝設計部分，究方社設計總監方序中和設計師鄭琬育以「分子律動，滋養共融」為核心概念。色調以柔白為基底，象徵純淨、金黃點綴則展現乳品與營養配方的融合；具律動感的幾何曲線象徵養分流動，如水波般擴散，讓這瓶牛奶不只是健康補給，更是一件「健康與美感」的生活設計品。
惠生牛乳單瓶170ml，售價為40元，一箱24入、售價980元；首波將於惠生大藥局實體店面和 AFC官網惠市集專區電商平台上架。
