快訊

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

銀飾就是型男最愛！FENDI 925加持 SKZ方燦米蘭帥氣登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌大使方燦帥氣演繹最新男士時尚珠寶系列FENDI 925純銀飾品。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使方燦帥氣演繹最新男士時尚珠寶系列FENDI 925純銀飾品。圖／FENDI提供

FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925，日前全面上市。全系列採用純銀材質精心打造，設計靈感來自高級珠寶的寶石，以大膽現代的設計手法重新定義男士珠寶風格。FENDI的品牌形象大使、Stray Kids成員方燦（Bang Chan），日前出席米蘭時裝周晚宴活動時更特別戴上品牌最新男士時尚珠寶系列，並與FENDI BFF Maxi Charm互動，展現男神俊帥且可愛的一面。

Fendi 925系列由品牌珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi精心設計。憑藉著她深厚的高級珠寶專業造詣，她將迷人的鑽石與寶石切割與鑲嵌工藝，巧妙將這些標誌性元素「Fendi化」，用於吊墜、鏈式項鍊、手鍊、戒環、印章戒指以及單耳的耳環上，以925純銀重新演繹經典的鑽石切割與精緻的包鑲工藝，並且注入品牌的代表性FF LOGO細節，打造既出乎意料又彰顯FENDI風格的作品。

FENDI 925系列純銀吊墜。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀吊墜。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使方燦帥氣演繹最新男士時尚珠寶系列FENDI 925純銀飾品。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使方燦帥氣演繹最新男士時尚珠寶系列FENDI 925純銀飾品。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使方燦帥氣演繹最新男士時尚珠寶系列FENDI 925純銀飾品。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使方燦帥氣演繹最新男士時尚珠寶系列FENDI 925純銀飾品。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀項鍊。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀項鍊。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀戒指。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀戒指。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀手鍊。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀手鍊。圖／FENDI提供
FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上首度亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925。圖／FENDI提供
FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上首度亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀寬版戒指。圖／FENDI提供
FENDI 925系列純銀寬版戒指。圖／FENDI提供
FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上首度亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925。圖／FENDI提供
FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上首度亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使方燦帥氣演繹最新男士時尚珠寶系列FENDI 925純銀飾品。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使方燦帥氣演繹最新男士時尚珠寶系列FENDI 925純銀飾品。圖／FENDI提供
FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上首度亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925。圖／FENDI提供
FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上首度亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925。圖／FENDI提供

延伸閱讀

柔美花瓣飄落在珍珠上 MIKIMOTO捕捉大自然輕盈靈動之美

雙豹首展現力量感！卡地亞美洲豹再進化 工藝成就野性優雅

從IU到Aespa Chaumet的Joséphine包辦當紅韓星的紅毯到日常穿搭

Tiffany 2025 Blue Book全新高級珠寶米蘭亮相 奇幻之海重現經典設計

相關新聞

用100顆黃鑽象徵品牌100週年！FENDI百年紀念項鍊豪氣華麗致敬羅馬

今年適逢FENDI品牌成立百年，由Delfina Delettrez Fendi設計的2025年FENDI頂級珠寶系列E...

影／故宮百年紀念金銀條塊 文化與金融跨界登場

迎接2025年國立故宮博物院百年院慶，故宮攜手台灣銀行與中央造幣廠，推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列，上午正式登場。發表...

Apple Watch Series 11日夜體驗不斷電 這5大升級亮點吸引你換機

新一代Apple Watch Series 11登場，帶來歷來最全面的健康偵測功能與更長續航力，外加全新抗刮效果更強的I...

方序中操刀設計！「惠生牛乳」攜手鮮乳坊打造營養與美感兼具生活飲品

歷時近兩年研發，雲林傳承三代的在地藥局─惠生大藥局攜手鮮乳坊，正式推出全新產品 「惠生牛乳」，以打造美味與營養的日常飲品...

銀飾就是型男最愛！FENDI 925加持 SKZ方燦米蘭帥氣登場

FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925，日前全面上市。全系列採用純銀材質...

APUJAN操刀衛武營全新制服 海洋、島嶼、山稜 隱藏版細節看懂了嗎？

為慶祝7周年紀念，日前衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱「衛武營」）以「Lucky Seven」為主題，將四廳院一次對外公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。