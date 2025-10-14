聽新聞
銀飾就是型男最愛！FENDI 925加持 SKZ方燦米蘭帥氣登場
FENDI於2025-26秋冬百年時裝秀上亮相的全新男士時尚珠寶系列Fendi 925，日前全面上市。全系列採用純銀材質精心打造，設計靈感來自高級珠寶的寶石，以大膽現代的設計手法重新定義男士珠寶風格。FENDI的品牌形象大使、Stray Kids成員方燦（Bang Chan），日前出席米蘭時裝周晚宴活動時更特別戴上品牌最新男士時尚珠寶系列，並與FENDI BFF Maxi Charm互動，展現男神俊帥且可愛的一面。
Fendi 925系列由品牌珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi精心設計。憑藉著她深厚的高級珠寶專業造詣，她將迷人的鑽石與寶石切割與鑲嵌工藝，巧妙將這些標誌性元素「Fendi化」，用於吊墜、鏈式項鍊、手鍊、戒環、印章戒指以及單耳的耳環上，以925純銀重新演繹經典的鑽石切割與精緻的包鑲工藝，並且注入品牌的代表性FF LOGO細節，打造既出乎意料又彰顯FENDI風格的作品。
