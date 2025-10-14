快訊

APUJAN操刀衛武營全新制服 海洋、島嶼、山稜 隱藏版細節看懂了嗎？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
APUJAN為衛武營國家藝術文化中心設計全新制服，並將建築的波浪轉譯為服裝設計細節。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
APUJAN為衛武營國家藝術文化中心設計全新制服，並將建築的波浪轉譯為服裝設計細節。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

為慶祝7周年紀念，日前衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱「衛武營」）以「Lucky Seven」為主題，將四廳院一次對外公開、並邀請公眾免費進場。同時「衛武營」也公開了全新制服，由台灣設計師APUJAN詹朴操刀，並將服裝細節融入展廳細節，一秀由台灣在地出發、展望國際的藝術新象。

從英倫出發、頻頻前進倫敦時裝周舉辦實體大秀的設計師品牌APUAJN今年9月甫於時裝期間以日本傳統神話故事桃太郎為題，發表了2026春夏大秀「The Extraordinary Voyage of Captain Peach」（桃的冒險）。創立於2013年的APUJAN喜愛結合傳統古典文學、科幻主題，並運用針織與原創布料為特色，過往並曾多次為企業品牌設計制服。

日前APUJAN設計的全新制服，並將「衛武營」最知名的視覺特色「波浪型屋頂」融入包含領口、袖口等服裝細節，展現海洋般的流動，其中一套的白色拼接裁片，更展現出海洋、山峰與島嶼的多重聯想。設計師詹朴在談及本次合作時則表示，衛武營的建築外觀本身就是一件巨大的藝術品，而在此工作的人們也都屬於這片風景，「這套服裝從設計、打版到製作全程在臺灣完成。我們也特別把衛武營建築的輪廓線條藏在不同的服裝細節中，全系列款式像是微型的時裝系列，可以拆解單品又可以互相呼應。」

他並進一步解釋，服裝樣式多以褲裝和襯衫、翻領外套搭配為主是為了方便現場服務，同時計時人員則為寬鬆的拼接型長袖上衣。全新制服並燙印了英文標語，「透過簡約設計，讓衛武營的工作者們自然且自在地出現在眾人的藝術之中。」

多以褲裝和襯衫、翻領外套為服裝樣式的衛武營新制服，除方便工作人員的行動，也展現俐落與當代性。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
多以褲裝和襯衫、翻領外套為服裝樣式的衛武營新制服，除方便工作人員的行動，也展現俐落與當代性。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
以經典的黑、白二色結合流動線條，設計師詹朴（右六）為衛武營國家藝術文化中心設計了全新制服並於日前公開亮相。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
以經典的黑、白二色結合流動線條，設計師詹朴（右六）為衛武營國家藝術文化中心設計了全新制服並於日前公開亮相。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
出現在服裝細節與座椅的線條，正像衛武營的波浪屋頂與環繞台灣的海洋意象。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
出現在服裝細節與座椅的線條，正像衛武營的波浪屋頂與環繞台灣的海洋意象。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

