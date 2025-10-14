APUJAN操刀衛武營全新制服 海洋、島嶼、山稜 隱藏版細節看懂了嗎？

為慶祝7周年紀念，日前衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱「衛武營」）以「Lucky Seven」為主題，將四廳院一次對外公開、並邀請公眾免費進場。同時「衛武營」也公開了全新制服，由台灣設計師APUJAN詹朴操刀，並將服裝細節融入展廳細節，一秀由台灣在地出發、展望國際的藝術新象。

從英倫出發、頻頻前進倫敦時裝周舉辦實體大秀的設計師品牌APUAJN今年9月甫於時裝期間以日本傳統神話故事桃太郎為題，發表了2026春夏大秀「The Extraordinary Voyage of Captain Peach」（桃的冒險）。創立於2013年的APUJAN喜愛結合傳統古典文學、科幻主題，並運用針織與原創布料為特色，過往並曾多次為企業品牌設計制服。

日前APUJAN設計的全新制服，並將「衛武營」最知名的視覺特色「波浪型屋頂」融入包含領口、袖口等服裝細節，展現海洋般的流動，其中一套的白色拼接裁片，更展現出海洋、山峰與島嶼的多重聯想。設計師詹朴在談及本次合作時則表示，衛武營的建築外觀本身就是一件巨大的藝術品，而在此工作的人們也都屬於這片風景，「這套服裝從設計、打版到製作全程在臺灣完成。我們也特別把衛武營建築的輪廓線條藏在不同的服裝細節中，全系列款式像是微型的時裝系列，可以拆解單品又可以互相呼應。」