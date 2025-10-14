經典「暴風雪」回來了！美國「DQ冰淇淋」重返台灣 開幕日期曝光

來自美國的來自美國的「DQ冰淇淋」（Dairy Queen）將於今年11月18日回歸台灣市場，首間門市將以全新面貌現身台北101美食街。屆時將提供將經典「暴風雪」、創新的「獨享蛋糕」等產品，為冰淇淋愛好者帶來沁涼香甜的滋味！

DQ冰淇淋自1940年於美國伊利諾州創立，目前全世界擁有超過7,700間分店。店內最經典的代表商品為「暴風雪」，透過精準控制冰淇淋內的空氣比例，呈現輕盈綿密的口感，而且具有「倒杯不灑」的特色。搭配上多元的脆片與配料點綴，也能增添豐富的層次享受。