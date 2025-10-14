聽新聞
經典「暴風雪」回來了！美國「DQ冰淇淋」重返台灣 開幕日期曝光
來自美國的來自美國的「DQ冰淇淋」（Dairy Queen）將於今年11月18日回歸台灣市場，首間門市將以全新面貌現身台北101美食街。屆時將提供將經典「暴風雪」、創新的「獨享蛋糕」等產品，為冰淇淋愛好者帶來沁涼香甜的滋味！
DQ冰淇淋自1940年於美國伊利諾州創立，目前全世界擁有超過7,700間分店。店內最經典的代表商品為「暴風雪」，透過精準控制冰淇淋內的空氣比例，呈現輕盈綿密的口感，而且具有「倒杯不灑」的特色。搭配上多元的脆片與配料點綴，也能增添豐富的層次享受。
DQ冰淇淋曾經於2013年首度登台，但已於2017年退出市場。隨著DQ冰淇淋即將重返市場，預計將在11月18日正式回歸，進駐台北101。除了招牌的「暴風雪」之外，本次回歸還將帶來「獨享蛋糕」，此款蛋糕尺寸為2.5吋，一個人也能夠輕鬆享用，亦可作為情侶、朋友間的輕盈分享。現場將由專業裱花師現點現做，帶來精緻的視覺盛宴。
