搶好康！ITF 台北國際旅展11月登場 1,600攤限時搶票開跑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
ITF台北國際旅展11月7日至10日將於台北南港展覽館一館登場。圖／台灣觀光協會提供
全台規模最大、歷史最悠久的ITF台北國際旅展，將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場。主辦單位台灣觀光協會表示，今年展覽規模擴大至1,600個攤位，較去年成長100個攤位。75折早鳥票於10月14日正式開賣，限時搶購只有2天，其中，日本館規模歷年最大，美國館重磅回歸，主題旅遊深度探索台灣之美。

ITF台北國際旅展今年邁入第39年、第33屆，集結123個國家／城市，為近8年最多。展覽1樓規劃為國外旅遊區，匯集各國國家館、全台大小旅行社及各大航空公司，從機票、住宿到行程一站購足。4樓為國內旅遊區，包括客庄旅遊、文化觀光、農遊、森林旅遊、部落旅遊等主題及地方特色旅程的政府主題館、主題樂園、星級旅館、特色民宿及各式旅遊相關單位，可買到優惠餐券住宿券，也能深度探索台灣之美。

深受國人喜愛的日本館規模超過200個攤位，為歷年最大！更有韓國館、泰國、法國等攤位，巴林今年首度參展，汶萊和馬來西亞也強勢回歸，美國館更是繼2017年後再度以美國館名義參展。

備受矚目的參展航空公司名單有中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空、越捷航空、汶萊皇家航空，另有部分航空公司與各國國家館一同展出。

近年郵輪旅遊市場持續升溫，麗星夢郵輪、MSC地中海郵輪及海達路德郵輪皆首次獨立參展，積極搶客，無論是到日本、到中東，或到北極追極光、到南極追企鵝，各種郵輪商品應有盡有。線上旅遊平台「AsiaYo亞洲遊」亦首度參展，提供全球郵輪與旅遊行程預訂優惠，熱愛出國的民眾別錯過現場一站比價、挖寶的機會。

主辦單位台灣觀光協會表示，國人旅遊風氣旺盛，ITF台北國際旅展是每年最受期待的旅遊盛事、參展國家最多的旅展品牌，邀請所有旅遊愛好者進場，一起探索世界、發現台灣。

ITF早鳥票於今日開賣！10月14日至10月15日，限時2天，可於Klook、KKday、ibon售票系統、全家FamiPort、udn售票網、TaiTIX、OK超商OK.go等通路購買。門票原價200元，早鳥享150元「75折」超值價格。10月16日起至11月6日開展前也可購買9折預售票。

高鐵假期祭出ITF祭出超值優惠！即日起至10/24購買高鐵假期任一產品，前200筆訂單，每筆訂單加贈2張「ITF台北國際旅展門票」。

為響應公益，主辦單位與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，11月1日起至11月8日，只要至北北基宜地區16個捐血點捐血1袋，即可獲得1張門票（每人最多兌換2張門票），邀請大家一起挽袖做公益。

網羅全台主題深度旅遊，完整呈現各地特色行程與文化風貌。圖／台灣觀光協會提供
各國吉祥物遊行與見面會人氣爆棚，現場歡樂滿點。圖／台灣觀光協會提供
ITF台北國際旅展匯集各國文化行程，發現最道地的旅行靈感。圖／台灣觀光協會提供
ITF現場集結最新旅遊資訊與行程亮點，旅遊達人必來挖寶，掌握第一手趨勢。圖／台灣觀光協會提供
ITF現場集結各國特色表演與體驗，邀您親臨感受全球風采。圖／台灣觀光協會提供
各國精彩文化表演讓民眾出國前先感受異國魅力。圖／台灣觀光協會提供
