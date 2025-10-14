三大主廚首度聯袂巡迴獻藝 「滬粵雅饌・三廚匯藝」跨城登場

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
由台北遠東香格里拉「香宮」主廚廖晉輝、台南遠東香格里拉「醉月樓」主廚許忠賢，與新北Mega50餐飲及宴會「望月樓」主廚邱龍俊，首度攜手合作。照片／業者提供
由台北遠東香格里拉「香宮」主廚廖晉輝、台南遠東香格里拉「醉月樓」主廚許忠賢，與新北Mega50餐飲及宴會「望月樓」主廚邱龍俊，首度攜手合作。照片／業者提供

一場跨城協作的中菜盛宴，即將登場。由台北遠東香格里拉「香宮」主廚廖晉輝、台南遠東香格里拉「醉月樓」主廚許忠賢，與新北Mega50餐飲及宴會「望月樓」主廚邱龍俊，首度攜手合作，推出「滬粵雅饌・三廚匯藝」星級饗宴。

這場活動以秋日為主軸，運用滬菜與粵菜兩大菜系精髓，融合三位主廚的料理特色，巡迴台北、台南與新北三地，讓饕客能在一場餐會中同時品味不同廚藝風格。從經典技法到創新詮釋，每道都是以踏實手藝，細膩呈現中菜的層次與風味。主廚團隊更特邀「Asia49亞洲料理及酒廊」為菜單量身打造無酒精特調，為饗宴增添完美層次。

巡迴首站於10月16至18日在台北「香宮」揭開序幕、10月23日至25日於台南「醉月樓」延續精彩，並於10月30日至11月1日在新北「望月樓」華麗壓軸。

來自「香宮」的廖晉輝主廚，曾於新加坡多間星級餐廳歷練數十年，擅長以現代廚藝語彙詮釋粵菜經典，堆疊細膩層次與創新風味。「醉月樓」的許忠賢主廚，以逾三十年廚藝功底深耕滬菜，融合在地風土展現季節風華。而「望月樓」的邱龍俊主廚，橫跨多國菜系二十餘年，精於以創意與精準火候為為傳統菜餚注入全新活力。從慢工細火到風味創新，三位主廚以「火候」為靈魂，共同編織出一道道精采絕倫的秋日饗宴。

本次三廚聯手打造的六道式套餐，依出菜順序，分別為前菜「楠西。梅汁。醉膏蟹」（許忠賢）以「醉蟹」為主軸，結合楠西梅醬與話梅，酸香襯托蟹膏鮮濃，清爽開胃。湯品 「黑蒜。瑤柱。霸王盅」（許忠賢）以黑蒜、瑤柱、霸王雞及羊肚菌長時間燉煮，湯色澄澈如琥珀，溫潤厚實。

主菜包含：「巴蜀。蟹肉。脆皮翅」（邱龍俊）蟹粉糯米釀入雞翅，外皮酥脆、內餡鮮香，工序繁複；「蠔皇。斑球。香檳茸」（邱龍俊）鮮活龍虎斑搭配珍稀香檳茸大火快炒，魚肉彈牙、菌香濃郁；「黃金。X.O.。軟龍尾」（廖晉輝）龍蝦丸金黃酥香，搭配香宮招牌 XO 醬與黃金醬汁，展現粵菜新風貌。

最後，以甜品「香栗。焦糖。燉鮮奶」（廖晉輝），融合栗香、奶香與焦糖薄脆，甜而不膩，為整套饗宴畫下溫潤句點。套餐搭配無酒精特調飲品 「桂花。薑汁。包種茶」由 「Asia49亞洲料理及酒廊」團隊設計，茶韻清新，餘韻悠長。

「滬粵雅饌・三廚匯藝」不只是一次餐飲合作，更是一次跨城、跨菜系的料理對話。三位主廚以自身技藝與料理哲學，共同打造兼具傳統底蘊與創新巧思的秋日盛宴，讓饕客在一席餐桌上感受中菜的多元風貌與細膩層次。

