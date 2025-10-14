Gap跨世代連結 Sandy Liang新聯名、葛妮絲派特洛母女共享衣櫥不過時

Gap活躍了起來，透過持續與各領域連結，展開與各個世代對話。最近除了與紐約新銳設計師Sandy Liang推出Gap X Sandy Liang聯名系列，還邀請奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）與女兒「小蘋果」艾波馬丁（Apple Martin）拍攝GapStudio新一季廣告，傳遞時尚主張。

Gap最新聯名系列攜手紐約新銳服裝設計師Sandy Liang，她的設計以融合女性懷舊情懷與都市前衛風格聞名，透過設計幽默致敬紐約日常生活中的小細節，包括韓團BLACKPINK的Jennie與Lisa都曾穿Lisa Liang設計的服裝登上雜誌封面。

這回她以標誌性設計元素重新詮釋Gap經典單品，Gap經典元素丹寧亦是此系列主角，具備多種輪廓。蝴蝶結元素在Gap X Sandy Liang聯名系列中處處可見，招牌的芭蕾舞鞋運用在天藍色毛衣上，各式迷人的外套也是焦點，像是打造純素皮草半拉鍊套頭衫與蕾絲飾邊機能外套；丹寧外套與拉鍊連帽外套裝飾純素皮草，呈現溫暖毛絨質感；Sherpa外套以純素皮革與純素羔羊皮草製作，可雙面穿著，充滿設計巧思。

另外，GapStudio系列今年秋季推出第3系列，特別邀請此系列的靈感謬思之一：奧斯卡影后葛妮絲派特洛與女兒「小蘋果」一同演繹，影像中母女倆穿同一系列的衣服，體現Gap跨越世代經典風格。

Gap創意總監Zac Posen以從1960年代的浪漫主義與未來主義，以及1990年代女性極簡主義與紐約下城活力為靈感，擷取多位經典時尚偶像，打造調和優雅與前衛、懷舊與現代的衣櫥。而艾波就從這個衣櫥中揀選單品，再搭出自己的風格，與媽媽一起探索共享衣櫥的想法。