傳世130年的老派英倫 dunhill 1893 Harness系列皮件 雋永內斂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
dunhill 1893 Harness系列公事包，73,500元。圖／dunhill提供
dunhill 1893 Harness系列公事包，73,500元。圖／dunhill提供

經典的設計不追求浮誇，但更能以工藝、設計，通過趨勢風潮的洗禮。英倫精品品牌dunhill發表新款1893 Harness皮件系列，透過典雅的設計語彙結合嚴選皮革與五金細節，呈現一如英倫紳士的雋永內斂。

1893 Harness系列發表於2023年，是dunhill為紀念品牌130周年所推出。該系列不僅為彰顯了馬具、馬術文化因此選用上乘具份量感的皮革，也重新領人認識品牌創辦人Alfred Dunhill掌舵家族經營方向後陸續推出的成衣、訂製西服、皮具與生活的多重面向，更成為1893 Harness的核心精神。

1893 Harness全系列聚焦在日常實用皮件，dunhill選用了質感細緻且耐用的全粒面小牛皮，並帶來雙肩後背包、皮帶、拉鍊小皮包、附肩帶的手提公事包等多樣化單品。其中公事包採用立體帶轉折弧度的手把，除扎實縫線提升了耐用度，側邊並有纖細小巧的dunhill字樣壓紋。附手把可用以提取的拉鍊小皮包則將拉鍊設計在皮包一側，同時底部拼接以素面皮革，隨身、輕巧。由於商務菁英對公事包的需求逐漸隨當代工作樣態的行動化有所改變，dunhill的1893 Harness系列公事包正滿足大容量、筆電收納的可能，以寬版的雙肩背帶讓背取包款更為舒適，外側並附鈕扣式收納袋，則讓筆具或小物的取用更為機動靈活。

古典、傳統，甚或帶點老派的dunhill的1893 Harness系列，整體風格一如英國諺語般，在沈穩中處變不驚、持續向前。該系列商品已全面上市，可洽全台dunhill包含微風廣場、大葉高島屋、台中大遠百、微風信義、高雄義享時尚廣場等專門店洽詢。

dunhill 1893 Harness系列皮帶，12,500元。圖／dunhill提供
dunhill 1893 Harness系列皮帶，12,500元。圖／dunhill提供
dunhill 1893 Harness系列後背包，81,950元。圖／dunhill提供
dunhill 1893 Harness系列後背包，81,950元。圖／dunhill提供
1893 Harness系列問世於2023年，是為紀念品牌130周年所發表，展現英倫紳士的古典內斂。圖／dunhill提供
1893 Harness系列問世於2023年，是為紀念品牌130周年所發表，展現英倫紳士的古典內斂。圖／dunhill提供
dunhill 1893 Harness系列拉鍊小皮包，33,500元。圖／dunhill提供
dunhill 1893 Harness系列拉鍊小皮包，33,500元。圖／dunhill提供

