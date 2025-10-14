Johnnie Walker新作Black Ruby登場 紅寶石色澤閃耀甜美風味

引領全球威士忌風潮的Johnnie Walker，再度展現風味創新的實力，即日起在台推出全新「Johnnie Walker Black Ruby」，有700毫升與1公升兩種容量規格供選購，前者建議售價為850元，後者建議售價為1,035元。

「Johnnie Walker Black Ruby」是首席調酒大師Emma Walker最新力作，精心調和以PX OLOROSO雪莉桶、波本桶、紅酒桶陳釀的優質蘇格蘭威士忌，並融合被譽為最先進酒廠之一的Roseisle酒液，不但完美交融出紅寶石般多面璀璨風味層次，將甜美果韻、滑順口感與細緻煙燻平衡巧妙呈現，更打造活力感十足的果香層次與柔和餘韻。

「Johnnie Walker Black Ruby」先前在韓星試聽會神秘亮相，為備受喜愛的雪莉風格帶來更具現代都會感的詮釋與品飲情境，也開啟全新甜美篇章。一入口，無花果、李子與馬拉斯奇諾櫻桃的馥郁香氣洋溢，層層疊出甜美蜂蜜、覆盆子果醬與黑莓的深邃口感，以滑順焦糖風味聞名的Roseisle酒液，不僅強化果香的立體感，更為風味結構注入更細緻的甜感亮點，迷人而鮮明，

「Johnnie Walker Black Ruby」已於全台合作菸酒專賣店及量販店上市。更多相關資訊，可加入帝家酒藏俱樂部官方Line好友，或撥打客服專線0800-260-123查詢。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康