日本沒有早餐文化和咖啡文化？ 林氏璧舉例駁、這家名店可雙重滿足

台灣早餐店林立，有網友去日本旅遊，批日本的早餐文化貧乏，幾乎找不到早餐店，只能去超商或麥當勞解決，以及想一早喝手沖咖啡不容易，因為咖啡店上午10時才營業。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，「沒有早餐店」和「沒有早餐文化」差很遠，很多日本人可能都是在家裡吃早餐。而台灣也有的客美多咖啡店，點咖啡送早餐，還是來自名古屋非常有趣的早餐文化。

林氏璧表示，「沒有早餐店」不能說是「沒有早餐文化」，差很遠。網友可能覺得沒有美而美很不習慣，日本的確幾乎沒有這種專門只做早餐的早餐店，不過在許多連鎖餐廳，咖啡店等都有早餐的選擇。

至於說日本沒有咖啡文化，林氏璧表示，他才經歷京都咖啡文化轟炸，京都在地的朋友每天早上帶他去吃一間代表性的老店吃早餐。而台灣很多家Komeda's Coffee客美多咖啡店。點咖啡送早餐是來自名古屋非常有趣的早餐文化，他很愛客美多的小倉紅豆抹醬配厚片吐司。

林氏璧表示，他個人最喜歡的是日式早餐，白飯配個烤魚，一碗味噌湯，也許做個TKG（生雞蛋拌飯），簡單就很美味。很多日本人可能都是在家裡吃早餐吧？

其他網友表示，「不是沒早餐，是吃個早餐也要排排排」、「不是沒有，是肯不肯找及做功課而已」、「白飯+其他東西就是日本早餐文化的一環呀」、「台灣的手沖咖啡也沒有24小時吧，去玩了還糾結早餐的儀式感」、「飯店的早餐最簡單」、「說沒咖啡文化的認真去過日本嗎」、「名古屋地下街好幾家早餐店，有咖啡店也有賣烤魚配飯，甚至是喝一杯的店家都有」、「日本真的是找不到一般定義上的早餐店，之前在飯店附近走一圈，扣掉便利店不論的話，幾乎是找不到早餐可以吃，最後勉強找了家麵包店才吃到早餐」。