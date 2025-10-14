韓系潮流接連登陸信義商圈 Wacky WiLLY進駐A11輕鬆入手Giselle同款

韓國休閒潮流品牌接連插旗台灣市場，繼COVERNAT進駐微風南山後，同為韓國知名服裝集團B.CAVE旗下潮牌、女團aespa成員Giselle作為全新代言人的Wacky WiLLY選擇在新光三越台北信義新天地A11開幕。

Wacky WiLLY首間概念店位於新光三越A11 B1樓，門口佇立著品牌ICON「KIKY」，同時也帶來2025秋冬新品及台灣四款限定設計，從珍珠奶茶、機車通勤到跨國旅行元素，將在地文化融入潮流巧思。2025秋冬新品本次主題為「Feeling like a Kiky」，透過KIKY的多樣藝術創作，單品兼顧日常穿著體驗與個性態度，代言人Giselle同款服飾也在A11館獨家販售。

Wacky WiLLY也在A11一樓現代百貨快閃店展開分身，新光三越與韓國現代百貨聯手帶來11支韓國話題品牌輪番快閃，繼首發品牌STAND OIL招來熱鬧的人潮買氣後，Wacky WiLLY將於10月15日至10月23日接棒。

慶祝快閃登場，Wacky WiLLY同步推出三大專屬優惠：期間限定全館全面9折，趁機入手秋冬新品正是時候；單筆消費滿2,000元，即可獲得品牌代言人GISELLE同款字母吊飾一條；單筆消費滿4,000元，再送人氣造型「KIKY 3D一卡通鑰匙圈」一個。