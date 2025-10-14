聽新聞
0:00 / 0:00

新一代「演唱會神機」來了！vivo X300系列「影像雙王」再創巔峰

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
vivo X300 Pro同步推出蔡司長焦望遠鏡外接鏡頭與專業影像手柄套裝，有如隨身攜帶大砲級的輕巧單眼相機。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro同步推出蔡司長焦望遠鏡外接鏡頭與專業影像手柄套裝，有如隨身攜帶大砲級的輕巧單眼相機。記者陳立儀／攝影

新一代「演唱會神機」來了！vivo於上海體育館正式發表X300系列，做為vivo 30周年的里程碑鉅獻，vivo X300系列在專業影像上再升級，不僅是全球首發搭載聯發科技最新天璣9500旗艦晶片以及vivo自研的影像晶片V3+，並沿襲蔡司深度合作，使用業界頂級蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，加上演唱會模式2.0、支援4K 60 FPS錄影同時可高畫質拍照、前後雙鏡錄影等功能，即使坐在山頂區也能輕鬆收錄心愛偶像的一舉一動。vivo X300系列即日起於中國大陸正式發布，並預告台灣將於10月下旬發表，詳細規格以最終實際上市資訊為準。

vivo X300系列作為X系列奠定AI影像與頂尖效能的全能旗艦新典範，搭載全新OriginOS 6作業系統，以「藍河流暢引擎」重構系統體驗，透過超核計算、雙渲染架構與光子存儲等底層技術，獲得SGS及泰爾實驗室「5年全場景重度使用持久流暢」雙認證，並創新性實現與Apple全家桶的生態互聯，例如不分Android、iOS都能一碰即傳照片、視頻或檔案，展現強大便利的應用。

攝錄影功能向來是vivo的強項，vivo X300系重新定位「影像雙王」的高標，其中X300 Pro實現了「蔡司APO 2億超級長焦」的再突破，而X300則在「蔡司2億超清主鏡頭」上帶來革命性的升級。

vivo X300 Pro搭載85mm蔡司2億APO超級長焦鏡頭，從感光元件、光學到防抖手震的全方位專業長焦系統。核心藍圖×三星HPBlue圖像感光元件擁有2億畫素與1/1.4吋超大底，結合f/2.67光圈與蔡司T*鍍膜，並通過嚴苛的蔡司APO認證；模組內建CIPA 5.5專業級防手震，即便長焦手持拍攝也能保持畫面穩定清晰，還具備毫秒級運動追焦與快門響應，追焦穩定性提升200%，在舞台、賽事等480mm長焦抓拍場景表現游刃有餘。

vivo X300則為偏好小尺寸手機的消費者帶來高階拍攝體驗，主鏡頭採用與X300 Pro長焦相同的感光元件，支援「先拍攝、後構圖」與AI電影分鏡功能，旅拍亦可輕鬆創作多樣畫面。

此外，vivo X300系列透過全面算法升級，靜態人像提供多種美感風格及AI定制美顏，動態人像新增Live Photo路人消除功能；夜景人像更能精準分離人物與背景，搭配全焦段變焦閃光燈、電子柔光箱及創意模式，全面提升旅拍與夜景表現。vivo X300 Pro同步推出蔡司長焦望遠鏡外接鏡頭與專業影像手柄套裝，有如隨身攜帶大砲級的輕巧單眼相機。

在外型設計上，vivo X300 Pro機身厚度僅7.99mm，搭配6.78吋平面螢幕與微弧直邊中框，背蓋運用懸浮水滴冷雕玻璃與絲絨玻璃工藝，兼顧視覺與觸感享受，提供曠野棕、自在藍、純粹黑、簡單白等4色。vivo X300則搭載6.31吋螢幕、7.95mm機身厚度、重量190g，提供幸運彩、自在藍、愜意紫、純粹黑等4色。

vivo X300 Pro「曠野棕」以大自然色調為靈感。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro「曠野棕」以大自然色調為靈感。記者陳立儀／攝影
vivo X300「愜意紫」散發帶有鬆弛感的迷人魅力。記者陳立儀／攝影
vivo X300「愜意紫」散發帶有鬆弛感的迷人魅力。記者陳立儀／攝影
vivo X300 Pro同步推出蔡司長焦望遠鏡外接鏡頭與專業影像手柄套裝，有如隨身攜帶大砲級的輕巧單眼相機。圖／vivo提供
vivo X300 Pro同步推出蔡司長焦望遠鏡外接鏡頭與專業影像手柄套裝，有如隨身攜帶大砲級的輕巧單眼相機。圖／vivo提供
vivo X300 Pro提供曠野棕、自在藍、純粹黑、簡單白等4色；X300提供幸運彩、自在藍、惬意紫、純粹黑等4色。圖／vivo提供
vivo X300 Pro提供曠野棕、自在藍、純粹黑、簡單白等4色；X300提供幸運彩、自在藍、惬意紫、純粹黑等4色。圖／vivo提供
vivo X300延續Pro級影像實力，為偏好小尺寸手機的消費者帶來高階拍攝體驗。圖／vivo提供
vivo X300延續Pro級影像實力，為偏好小尺寸手機的消費者帶來高階拍攝體驗。圖／vivo提供

X 演唱會 體育館

延伸閱讀

沙茶花蟹5折！欣葉小聚插旗美麗華 還有限定款鮮蝦燒賣、小小啤梨果

TOYOTA Drive⁺ Link智能車載系統攜手GARMIN升級五大創新功能 進化智慧出行體驗

兩餐「被吞941萬」含淚推最心酸優惠！4家門市限定 「韓國年糕火鍋吃到飽」只要281元 加100元再升級肉肉無限吃

大陸稀土管制升級 蔡正元：對台灣衝擊影響非常大

相關新聞

新一代「演唱會神機」來了！vivo X300系列「影像雙王」再創巔峰

新一代「演唱會神機」來了！vivo於上海體育館正式發表X300系列，做為vivo 30周年的里程碑鉅獻，vivo X30...

喬治亞芭蕾舞團 周六最終場

來自高加索的芭蕾大團—喬治亞國家芭蕾舞團，在藝術總監、世界傳奇舞后妮娜・安娜妮婭舒薇莉帶領下，於台北國家戲劇院帶來五場經...

滿500送500！米塔「千喜壽喜燒」肉盤、時蔬吃到飽488起　再送雞柳條

米塔集團最新品牌「千喜壽喜燒」全台首店，正式進駐台南新光三越西門店，提供「壽喜燒＋火鍋」的雙重享受，吃到飽488元起。為...

更輕巧、更聰明！Google首款A系列主動降噪耳機Pixel Buds 2a登場

隨著Pixel 10系列新機上市，Google也同步推出全新Pixel Buds 2a無線耳機。延續A系列一貫的輕巧設計...

限量250箱！李珠珢化身金牌台啤女神 限量主題罐「這25間」家樂福獨家開賣

本月初在高雄「南台灣最潮水派對」活動限定販售，全台首發的「李珠珢 × 金牌台灣啤酒主題罐」，以韓籍啦啦隊女神李珠珢的甜美...

王淺秋主持國慶大典配載唐波蓉設計珠寶 讓世界看見台灣美學

今年雙十國慶大典主持人之一王淺秋，當天的優雅造型為國慶增添一抹靚麗，尤其胸前配戴項鍊更是格外引人注目。這款項鍊名為魅力光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。