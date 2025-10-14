新一代「演唱會神機」來了！vivo X300系列「影像雙王」再創巔峰

新一代「演唱會神機」來了！vivo於上海體育館正式發表X300系列，做為vivo 30周年的里程碑鉅獻，vivo X300系列在專業影像上再升級，不僅是全球首發搭載聯發科技最新天璣9500旗艦晶片以及vivo自研的影像晶片V3+，並沿襲蔡司深度合作，使用業界頂級蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，加上演唱會模式2.0、支援4K 60 FPS錄影同時可高畫質拍照、前後雙鏡錄影等功能，即使坐在山頂區也能輕鬆收錄心愛偶像的一舉一動。vivo X300系列即日起於中國大陸正式發布，並預告台灣將於10月下旬發表，詳細規格以最終實際上市資訊為準。

vivo X300系列作為X系列奠定AI影像與頂尖效能的全能旗艦新典範，搭載全新OriginOS 6作業系統，以「藍河流暢引擎」重構系統體驗，透過超核計算、雙渲染架構與光子存儲等底層技術，獲得SGS及泰爾實驗室「5年全場景重度使用持久流暢」雙認證，並創新性實現與Apple全家桶的生態互聯，例如不分Android、iOS都能一碰即傳照片、視頻或檔案，展現強大便利的應用。

攝錄影功能向來是vivo的強項，vivo X300系重新定位「影像雙王」的高標，其中X300 Pro實現了「蔡司APO 2億超級長焦」的再突破，而X300則在「蔡司2億超清主鏡頭」上帶來革命性的升級。

vivo X300 Pro搭載85mm蔡司2億APO超級長焦鏡頭，從感光元件、光學到防抖手震的全方位專業長焦系統。核心藍圖×三星HPBlue圖像感光元件擁有2億畫素與1/1.4吋超大底，結合f/2.67光圈與蔡司T*鍍膜，並通過嚴苛的蔡司APO認證；模組內建CIPA 5.5專業級防手震，即便長焦手持拍攝也能保持畫面穩定清晰，還具備毫秒級運動追焦與快門響應，追焦穩定性提升200%，在舞台、賽事等480mm長焦抓拍場景表現游刃有餘。

vivo X300則為偏好小尺寸手機的消費者帶來高階拍攝體驗，主鏡頭採用與X300 Pro長焦相同的感光元件，支援「先拍攝、後構圖」與AI電影分鏡功能，旅拍亦可輕鬆創作多樣畫面。

此外，vivo X300系列透過全面算法升級，靜態人像提供多種美感風格及AI定制美顏，動態人像新增Live Photo路人消除功能；夜景人像更能精準分離人物與背景，搭配全焦段變焦閃光燈、電子柔光箱及創意模式，全面提升旅拍與夜景表現。vivo X300 Pro同步推出蔡司長焦望遠鏡外接鏡頭與專業影像手柄套裝，有如隨身攜帶大砲級的輕巧單眼相機。