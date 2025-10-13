滿500送500！米塔「千喜壽喜燒」肉盤、時蔬吃到飽488起　再送雞柳條

米塔集團最新品牌「千喜壽喜燒」全台首店，正式進駐台南新光三越西門店，提供「壽喜燒＋火鍋」的雙重享受，吃到飽488元起。為慶祝新店開幕，消費滿500送500元優惠券；留下評論或打卡，還可贈送「鮮雞柳條」1盤，價值208元。

旗下已經擁有義式料理、屋台料理、日式鍋物、日式料理、休閒茶館等16種不同品牌的米塔集團，本次新打造「千喜壽喜燒鍋物專売店」，店內提供個人壽喜燒鍋，肉品包括精選雪花牛、美國牛五花、台灣梅花豬等品項，並提供數十種蔬菜、菇蕈以及飯麵主食，還有冰淇淋與飲料，通通採無限量供應，平日午餐每人488，平日晚餐與假日每人548元。加價59元，還可升級鴛鴦鍋，提供6種不同風味的湯頭，讓民眾一次享受「壽喜燒＋火鍋」的兩種滋味。