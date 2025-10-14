聽新聞
喬治亞芭蕾舞團 周六最終場
來自高加索的芭蕾大團—喬治亞國家芭蕾舞團，在藝術總監、世界傳奇舞后妮娜・安娜妮婭舒薇莉帶領下，於台北國家戲劇院帶來五場經典芭蕾舞劇「天鵝湖」，舞團以純正古典芭蕾傳統與舞者精湛細膩的詮釋震撼全場，獲觀眾盛讚為「世界級的藝術饗宴」，演出結束掌聲不斷，成功掀起秋季藝文盛事的高潮。
台北場圓滿落幕後，舞團將南下至高雄，本周六（十八日）在衛武營國家歌劇院獻上最後兩場演出，為台灣巡演畫下最華麗句點。主辦單位聯合數位文創呼籲，票券已進入最後席次搶售階段，要買要快。購票請上udn售票網或電洽客服專線：(02) 2649-1688（每日09：00-18：00）
