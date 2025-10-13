更輕巧、更聰明！Google首款A系列主動降噪耳機Pixel Buds 2a登場

隨著Pixel 10系列新機上市，Google也同步推出全新Pixel Buds 2a無線耳機。延續A系列一貫的輕巧設計與親民定位，這次不僅外型更貼合使用者需求，升級IP54抗汗抗水等級，更是首款具備「ANC主動降噪」功能的A系列耳機，搭載專為音訊處理打造的Tensor A1晶片與Google AI技術，無論是音質、穩定性或智慧體驗，都可說是全面升級。

Pixel Buds 2a整體設計比前一代更小巧精緻，外觀延續了Pixel Buds Pro 2的圓潤造型，實際配戴可明顯感受到Google針對人體工學的調整，放入耳朵更順暢、配戴更穩定。官方表示，新設計是經過4,500萬次不同耳形掃描與真實佩戴測試後所調整的成果。充電盒也整個縮小了，但使用的材質依然蠻容易沾染顏色，讓人忍不住想要隨身攜帶橡皮擦清潔外觀。

歸功於新增的「旋扭可調式穩定器」，配戴時能根據耳形輕鬆旋轉調整角度，讓耳機更加穩固不易脫落。除了預裝的M尺寸耳塞，盒內額外提供XS、S和L尺寸供替換，官方建議可嘗試至少2種耳塞尺寸，並透過App內建的密合度檢查，以找到貼合且密封的感覺。實際在走路、騎單車時佩戴，耳機都能穩穩固定於耳內，但耳內壓力感受稍微明顯。

Pixel Buds 2a搭載Tensor A1音訊晶片，是A系列首次支援Silent Seal 1.5主動降噪功能。實測開啟降噪後，能有效消除低頻環境噪音，例如捷運行駛聲或咖啡廳內的背景音，帶來更沈浸的音樂體驗，手勢切換環境音模式也很靈敏。

此外，全新的客製化驅動單元與高頻腔體設計，使整體音質更加均衡清晰，低音扎實、高音細節更為明亮。不論是播放流行音樂還是收聽Podcast，都能展現乾淨自然的聲音層次。Google也針對通話品質進行優化，透過防風網罩與AI演算法，幫助在戶外有風或人聲吵雜的環境下，對方仍能清楚聽到聲音。

預設音效低音偏重，透過內建了完整的5段等化器，使用者可依個人喜好在Pixel Buds App內自訂音效模式。得益於Tensor A1的超低延遲的音訊處理能力，耳機能以每秒高達300萬次的速率自動調整音訊輸出，減少延遲與失真，在觀看影片或玩遊戲時音效更流暢清晰。應用程式中還能監控聽力健康，協助使用者掌握音量習慣，保護聽力。

在電力表現上，Pixel Buds 2a關閉主動降噪時，單次可聆聽時間達前代的2倍；即使開啟降噪，也能維持長達7小時的續航，搭配充電盒使用總續航力可達20小時。有趣的是，這次Google首次在A系列耳機上採用可更換的充電盒電池設計，搭配持續推送的軟體更新，更延長整體產品使用壽命。

Pixel Buds 2a同樣整合Google強大的AI生態。用戶可透過語音指令「Hey Google」或自訂的長按手勢，直接喚醒Gemini智慧助理，無須拿出手機即可查詢資訊或執行操作。像是外出散步時詢問附近的咖啡店、設定提醒或控制音樂播放，都能即時完成。

與Pixel手機的整合體驗更展現打造完整生態系體驗的決心，支援「多點連線」功能，可同時連接多個裝置並快速切換音訊；「快速配對」能即時與Pixel手機連線，設定過程簡單直覺。若不慎遺失耳機，也能透過Pixel手機的「尋找中心」查看定位，或讓耳機發出聲音協助尋找。

整體而言，Pixel Buds 2a保留了A系列一貫的輕巧與親民價，加入Tensor A1晶片、主動降噪、AI語音助理與更持久的續航力，實際體驗有感升級，日常使用除了沒有對話偵測有點不方便以外，與Pro系列使用體驗更為接近。