限量250箱！李珠珢化身金牌台啤女神 限量主題罐「這25間」家樂福獨家開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
聯名外箱印有李珠珢親筆簽名與全新形象照，罐身則結合「我就台」字樣與簽名設計。圖／家樂福提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本月初在高雄「南台灣最潮水派對」活動限定販售，全台首發的「李珠珢 × 金牌台灣啤酒主題罐」，以韓籍啦啦隊女神李珠珢的甜美魅力掀起現場搶購熱潮，活動首日開賣即秒殺完售。為回應粉絲期待，家樂福特別為中南部地區爭取獨家販售，10月19日起於指定量販分店限定上架，限量250箱，勢必再次引爆粉絲搶購熱潮！

此次「李珠珢主題箱裝金牌台灣啤酒」聯名包裝，每箱24入、330ml罐裝，外箱印有李珠珢親筆簽名與全新形象照，罐身結合「我就台」字樣與簽名設計，展現青春活力與台味魅力，兼具收藏與紀念價值。

家樂福表示，此批限定啤酒將於中、南部共25間指定量販分店販售，包括北港、嘉義、斗六、虎尾、南投、彰化、安平、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、台東等門市，每店限量10箱，全台僅250箱，售完不補。每箱售價1,200元，購買即贈「金牌台灣啤酒我就台提袋」乙個，數量有限，送完為止。

台灣啤酒表示，此次特別邀請Fubon Angels超人氣成員李珠珢合作，以清新形象搭配品牌年度Slogan「我就台」，不僅展現台啤持續引領潮流、緊貼年輕世代文化的品牌精神，也象徵金牌台啤在啤酒市場中的創新能量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

