王淺秋主持國慶大典配載唐波蓉設計珠寶 讓世界看見台灣美學

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
METASOUL創辦人、珠寶設計師唐波蓉。業者／提供
METASOUL創辦人、珠寶設計師唐波蓉。業者／提供

今年雙十國慶大典主持人之一王淺秋，當天的優雅造型為國慶增添一抹靚麗，尤其胸前配戴項鍊更是格外引人注目。這款項鍊名為魅力光影，出自台灣新銳珠寶品牌Metasoul，並以光學股王為靈感，融合台灣產業意象與設計美學，為國慶現場增添耀眼光彩。

品牌創辦人暨設計師唐波蓉擁有逾20年珠寶設計經驗，曾任四屆台灣珠寶設計師協會理監事，足跡遍及全球百餘城市。她長年以「讓世界看見台灣」為願景，讓每件作品都成為文化橋樑。唐波蓉表示：「國慶是屬於全體國人的榮耀時刻，希望用光的意象，呈現更深邃的美學文化。」

唐波蓉全系列作品皆以「台灣意象×當代科學」為核心設計理念，從半導體到光學產業，都可以成為作品。特別的是，華航、虎航、越南航空等，均挑選Metasoul成為機上購物商品，這也是國內極少數本土品牌能夠在國際航班上，讓台灣創意設計被世界看見。

魅力光影項鍊靈感取自大立光，設計中融入變焦、光感與雷射測距等科技語彙，打造出晶亮如鏡的結構層次，鏡頭般的明澈反射象徵洞察與專注，也寓意以清晰的目光迎向璀璨未來，絢麗造型完美詮釋出光學與珠寶的融合。

王淺秋同場配戴的「聯動天璣」耳環，則向新竹科學園區的IC 設計大廠聯發科致敬。以高速傳輸晶片為概念，透過訊號波紋的層層律動，象徵人與人、島與世界的連結，成為本次典禮造型中低調卻極具力量的亮點。

唐波蓉指出，Metasoul的每件作品都承載著台灣產業的故事與科學精神，從晶片到光學，不只是科技，更是台灣獨有的美學，她希望藉由設計，讓世界在珠寶閃耀之間，看見台灣的創意與自信。

今年雙十國慶大典主持人之一王淺秋，當天的優雅造型為國慶增添一抹靚麗。圖／取自王淺秋臉書
今年雙十國慶大典主持人之一王淺秋，當天的優雅造型為國慶增添一抹靚麗。圖／取自王淺秋臉書
王淺秋的優雅造型為國慶增色，Metasoul項鍊格外引人注目。圖／取自台視新聞
王淺秋的優雅造型為國慶增色，Metasoul項鍊格外引人注目。圖／取自台視新聞

珠寶 國慶

籲在各縣市辦政見會 鄭麗文：避免黨員聽人頭大戶指揮

