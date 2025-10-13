聽新聞
東京米其林二星餐廳全員出動 首度快閃高雄漢來3天
漢來美食餐飲集團將攜手國際頂尖名廚與酒莊，推出兩場餐酒高峰饗宴。其中，高雄漢來飯店「焰 牛排館」將於11月14日至16日迎來東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」首度來台客座，由主廚Satoru Asahina朝比奈悟率團隊帶來結合法式經典與日本職人精神的限時料理。此外，「PAVO 餐酒館」也將於10月17日與美國納帕谷知名酒莊「Stag’s Leap Wine Cellars鹿躍酒莊」攜手舉辦主題餐酒會。
連續5年榮獲東京米其林二星肯定的 ASAHINA Gastronome，主廚朝比奈悟師承「二十世紀最偉大的廚師」喬爾・侯布雄，擁有超過30年的廚藝經驗。他的料理根植於法式經典，卻同時融入現代精神與日本職人的細膩手法，將料理昇華為藝術品。
為了此次來台，他將位在東京的餐廳暫停營業，與店內的甜點師、侍酒師及多位團隊成員同步登台，完整呈現本店風味。餐會將推出6道料理與1道甜點，並搭配6款精選佐餐酒，其中包括餐廳招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」。餐價每人11,800元+10%，每餐期限量50席。
此外，11月14日至12月14日，全台漢來海港6家分店也將推出由朝比奈主廚設計的限定料理「法式鴨肝襯香煎嫩雞」，將鴨肝以布蕾手法呈現，搭配香煎雞翅，將精緻的星級料理登上自助餐檯。
10月17日在高雄漢來飯店11樓的PAVO餐酒館，還有另一場備受矚目的餐酒會。此由PAVO餐廳主廚設計6道料理，搭配鹿躍酒莊6款的紅、白酒，酒莊代表更是首次來台，於現場逐一導飲，介紹酒款特色。此場餐酒會餐價每人4,280元+10%，只限20名。
洽詢電話：07-213-5763。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
