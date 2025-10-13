快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

聽新聞
0:00 / 0:00

東京米其林二星餐廳全員出動 首度快閃高雄漢來3天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
位於高雄漢來大飯店11F的「PAVO餐酒館」以精緻餐酒與絕美空間打造南台灣絕美餐酒館。圖/漢來美食提供
位於高雄漢來大飯店11F的「PAVO餐酒館」以精緻餐酒與絕美空間打造南台灣絕美餐酒館。圖/漢來美食提供

漢來美食餐飲集團將攜手國際頂尖名廚與酒莊，推出兩場餐酒高峰饗宴。其中，高雄漢來飯店「焰 牛排館」將於11月14日至16日迎來東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」首度來台客座，由主廚Satoru Asahina朝比奈悟率團隊帶來結合法式經典與日本職人精神的限時料理。此外，「PAVO 餐酒館」也將於10月17日與美國納帕谷知名酒莊「Stag’s Leap Wine Cellars鹿躍酒莊」攜手舉辦主題餐酒會。

連續5年榮獲東京米其林二星肯定的 ASAHINA Gastronome，主廚朝比奈悟師承「二十世紀最偉大的廚師」喬爾・侯布雄，擁有超過30年的廚藝經驗。他的料理根植於法式經典，卻同時融入現代精神與日本職人的細膩手法，將料理昇華為藝術品。

為了此次來台，他將位在東京的餐廳暫停營業，與店內的甜點師、侍酒師及多位團隊成員同步登台，完整呈現本店風味。餐會將推出6道料理與1道甜點，並搭配6款精選佐餐酒，其中包括餐廳招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」。餐價每人11,800元+10%，每餐期限量50席。

此外，11月14日至12月14日，全台漢來海港6家分店也將推出由朝比奈主廚設計的限定料理「法式鴨肝襯香煎嫩雞」，將鴨肝以布蕾手法呈現，搭配香煎雞翅，將精緻的星級料理登上自助餐檯。

10月17日在高雄漢來飯店11樓的PAVO餐酒館，還有另一場備受矚目的餐酒會。此由PAVO餐廳主廚設計6道料理，搭配鹿躍酒莊6款的紅、白酒，酒莊代表更是首次來台，於現場逐一導飲，介紹酒款特色。此場餐酒會餐價每人4,280元+10%，只限20名。

洽詢電話：07-213-5763。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

PAVO餐酒館將與美國知名鹿躍酒莊攜手推出餐酒會，6道料理搭配6款紅白葡萄酒，餐價每人4,280元+10%。圖/漢來美食提供
PAVO餐酒館將與美國知名鹿躍酒莊攜手推出餐酒會，6道料理搭配6款紅白葡萄酒，餐價每人4,280元+10%。圖/漢來美食提供
焰牛排館今年將迎來連續5年榮獲日本米其林二星的餐廳ASAHINA Gastronome首度來台客座。圖為ASAHINA Gastronome日本餐廳廳景。圖/漢來美食提供
焰牛排館今年將迎來連續5年榮獲日本米其林二星的餐廳ASAHINA Gastronome首度來台客座。圖為ASAHINA Gastronome日本餐廳廳景。圖/漢來美食提供
焰牛排館米其林餐酒會，ASAHINA朝比奈主廚將帶來餐廳招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」。圖/漢來美食提供
焰牛排館米其林餐酒會，ASAHINA朝比奈主廚將帶來餐廳招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」。圖/漢來美食提供
ASAHINA Gastronome主廚朝比奈悟擁有超過30年的廚藝驚艷，他的料理根植於法式經典，卻同時融入現代精神與日本職人的細膩手法。圖/漢來美食提供
ASAHINA Gastronome主廚朝比奈悟擁有超過30年的廚藝驚艷，他的料理根植於法式經典，卻同時融入現代精神與日本職人的細膩手法。圖/漢來美食提供

料理 餐廳 甜點

延伸閱讀

淘寶買到山寨蘋果充電線 高雄男子喊冤仍遭判刑5個月

國民黨主席政見發表最終場 候選人齊批「美濃大峽谷」誓拿南部二都

東京池袋站好難！「西口」暗藏多個出口 外地客崩潰：欺負鄉下人

繼郝龍斌之後 羅智強也喊：「台南、高雄沒拿下一都，辭黨主席」

相關新聞

日本蘋果糖職人帶「白粉」闖海關爆紅！他發文曝：台糖已來聯繫

在日本擁有多家店舖的「蘋果糖始祖」─東京林檎制飴所的創辦人池田喬俊，日前來台時，因掃貨一行李箱的「白色粉末」，在機場出境...

王淺秋主持國慶大典配載唐波蓉設計珠寶 讓世界看見台灣美學

今年雙十國慶大典主持人之一王淺秋，當天的優雅造型為國慶增添一抹靚麗，尤其胸前配戴項鍊更是格外引人注目。這款項鍊名為魅力光...

東京米其林二星餐廳全員出動 首度快閃高雄漢來3天

漢來美食餐飲集團將攜手國際頂尖名廚與酒莊，推出兩場餐酒高峰饗宴。其中，高雄漢來飯店「焰 牛排館」將於11月14日至16日...

沙茶花蟹5折！欣葉小聚插旗美麗華 還有限定款鮮蝦燒賣、小小啤梨果

欣葉集團旗下的「欣葉小聚」，將於10月20日正式進駐台北大直Miramar美麗華百樂園，店內持續以「雙料混搭、老菜新做」...

柔美花瓣飄落在珍珠上 MIKIMOTO捕捉大自然輕盈靈動之美

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO於七月的巴黎高訂時裝周期間，於芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d'É...

馬爾地夫卡尼島「買4晚送2晚」！Club Med旅展開跑 最高省3成

為迎接春節寒假的旅遊黃金檔期，Club Med即日起至10月31日推出年末線上旅展，包括日本石垣島直飛航班全包式行程、每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。