沙茶花蟹5折！欣葉小聚插旗美麗華 還有限定款鮮蝦燒賣、小小啤梨果
欣葉集團旗下的「欣葉小聚」，將於10月20日正式進駐台北大直Miramar美麗華百樂園，店內持續以「雙料混搭、老菜新做」的核心概念，提供兼具傳統與創意的台味料理。為慶祝新店開幕，點選任一飲品，即可享「沙茶炒花蟹」5折優惠；另外點購多人套餐，可享限定料理加購優惠。全品牌分店，亦有「麻油蕈菇松阪肉」免費升級優惠。
創立於2013年的欣葉小聚，目前在台共有南港、中和環球、林口店等3間門市，提供有青龍皮皮挫、三杯Q彈豬腳等招牌料理。即將開幕的美麗華店，為品牌的第4間分店，店內規劃130席座位，並提供2間包廂，滿足不同消費者的需求，同時還設計「鮮蝦燒賣」、「小小啤梨果」等限定菜色。
為慶祝開幕，10月20日至10月31日，只要內用點選任一飲品或酒類，可享「沙茶炒花蟹」5折優惠，原價360元，優惠價180元。11月1日至11月30日期間，凡點選2、4、6或8人分享餐，可享限定料理加購優惠，「鮮蝦燒賣」原價180元，加購價126元；「小小啤梨果」原價240元，加購價168元。
此外，為慶祝品牌12週年，自11月1日至11月30日期間，南港店、中和環球店、林口店、美麗華店同步推出期間限定升級優惠，內用單點「麻油蕈菇松阪肉」，即可免費升級麵線，更添暖心飽足感。
