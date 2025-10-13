沙茶花蟹5折！欣葉小聚插旗美麗華 還有限定款鮮蝦燒賣、小小啤梨果

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
美麗華限定菜「鮮蝦燒賣」，原價180元，方案加購價126元。圖／欣葉提供
美麗華限定菜「鮮蝦燒賣」，原價180元，方案加購價126元。圖／欣葉提供

欣葉集團旗下的「欣葉小聚」，將於10月20日正式進駐台北大直Miramar美麗華百樂園，店內持續以「雙料混搭、老菜新做」的核心概念，提供兼具傳統與創意的台味料理。為慶祝新店開幕，點選任一飲品，即可享「沙茶炒花蟹」5折優惠；另外點購多人套餐，可享限定料理加購優惠。全品牌分店，亦有「麻油蕈菇松阪肉」免費升級優惠。

創立於2013年的欣葉小聚，目前在台共有南港、中和環球、林口店等3間門市，提供有青龍皮皮挫、三杯Q彈豬腳等招牌料理。即將開幕的美麗華店，為品牌的第4間分店，店內規劃130席座位，並提供2間包廂，滿足不同消費者的需求，同時還設計「鮮蝦燒賣」、「小小啤梨果」等限定菜色。

為慶祝開幕，10月20日至10月31日，只要內用點選任一飲品或酒類，可享「沙茶炒花蟹」5折優惠，原價360元，優惠價180元。11月1日至11月30日期間，凡點選2、4、6或8人分享餐，可享限定料理加購優惠，「鮮蝦燒賣」原價180元，加購價126元；「小小啤梨果」原價240元，加購價168元。

此外，為慶祝品牌12週年，自11月1日至11月30日期間，南港店、中和環球店、林口店、美麗華店同步推出期間限定升級優惠，內用單點「麻油蕈菇松阪肉」，即可免費升級麵線，更添暖心飽足感。

符合條件者，「沙茶炒花蟹」原價360元，優惠價180元。圖／欣葉提供
符合條件者，「沙茶炒花蟹」原價360元，優惠價180元。圖／欣葉提供
「三杯Q彈豬腳」為欣葉小聚招牌菜色之一。圖／欣葉提供
「三杯Q彈豬腳」為欣葉小聚招牌菜色之一。圖／欣葉提供
美麗華限定菜「小小啤梨果」，原價240元，方案加購價168元。圖／欣葉提供
美麗華限定菜「小小啤梨果」，原價240元，方案加購價168元。圖／欣葉提供

料理 品牌 沙茶

