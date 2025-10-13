樂園週年活動吸引親子遊 台赴港旅客成長26%

根據香港旅遊局統計，今年1到8月超過100萬名台灣旅客赴港旅遊，較去年同期成長26%。港旅局分析，主因是樂園週年活動帶動旅客赴港，加上每週航班近400班等。

香港旅遊發展局今天向媒體表示，今年首度不參加實體旅展，但從即日起與6大旅行社合作推線上旅展。

港旅局表示，今年1到8月台灣旅客赴港旅客為103萬2223人次，較去年同期成長26%，其中過夜旅客的占比為56%，成長18%。

港旅局指出，分析主因是香港迪士尼20週年帶動不少親子旅客外，海洋公園也祭出優惠搶客。

港旅局台灣辦事處長徐維妮表示，目前香港航班每週近400班，讓機票價格下滑，傳統航空含稅機票價約新台幣8000元，廉價航空還有機會低於5000元，帶動旅客赴港。

港旅局指出，接下來到年底，香港將舉辦各種大型活動，包含10月香港美酒佳餚巡禮、11月香港單車節，10月25日到11月1日更有哆啦A夢、奶昔大哥、芝麻街及拉布布的維港海上大巡遊，以及年底將有大型卡通輕氣球巡遊Merry Balloon等。