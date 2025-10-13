快訊

柔美花瓣飄落在珍珠上 MIKIMOTO捕捉大自然輕盈靈動之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Les Pétales Place Vendôme Rosés手鍊、耳環與戒指。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴Les Pétales Place Vendôme Rosés手鍊、耳環與戒指。圖／MIKIMOTO提供

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO於七月的巴黎高訂時裝周期間，於芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d'Évreux發表了全新頂級珠寶系列「Les Pétales」-系列作品。瑰麗的設計延續了「Les Pétales Place Vendôme」珠寶系列的靈感，以巴黎芳登廣場上輕舞飛揚的玫瑰花瓣為主題，薈萃珍珠、鑽石及色調繽紛的各種珍貴寶石，以精湛的技藝演繹花瓣輕靈秀雅，幻化多姿的自然之美。

延續系列以珍貴材質刻畫大自然靈動之美的手法，MIKIMOTO進一步推出全新「Les Pétales Place Vendôme Rosés」系列珠寶作品，以柔美的粉紅金色調，雕塑出輕盈飄逸的花瓣時而捲曲、時而舒展的姿態，並將這些栩栩如生的花瓣，結合圓潤優雅的珍珠，組成不同長度的項鍊、耳環及手鍊。與全新款式的「Les Pétales Place Vendôme」系列以18K白金打造的耳環和戒指互相呼應，空靈優雅的花瓣宛如被風輕拂過、飄落在珍珠之上，將自然主義的美淋漓盡致地展現在珠寶上。

Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。MIKIMOTO台北101旗艦店獨家販售，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。MIKIMOTO台北101旗艦店獨家販售，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés手鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。MIKIMOTO台北101旗艦店獨家販售，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés手鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。MIKIMOTO台北101旗艦店獨家販售，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme鑽戒，18K白金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme鑽戒，18K白金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme耳環，18K白金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme耳環，18K白金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊、耳環與戒指。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊、耳環與戒指。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊、手鍊、耳環與戒指。圖／MIKIMOTO提供
模特兒配戴Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊、手鍊、耳環與戒指。圖／MIKIMOTO提供

