柔美花瓣飄落在珍珠上 MIKIMOTO捕捉大自然輕盈靈動之美

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO於七月的巴黎高訂時裝周期間，於芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d'Évreux發表了全新頂級珠寶系列「Les Pétales」-系列作品。瑰麗的設計延續了「Les Pétales Place Vendôme」珠寶系列的靈感，以巴黎芳登廣場上輕舞飛揚的玫瑰花瓣為主題，薈萃珍珠、鑽石及色調繽紛的各種珍貴寶石，以精湛的技藝演繹花瓣輕靈秀雅，幻化多姿的自然之美。

延續系列以珍貴材質刻畫大自然靈動之美的手法，MIKIMOTO進一步推出全新「Les Pétales Place Vendôme Rosés」系列珠寶作品，以柔美的粉紅金色調，雕塑出輕盈飄逸的花瓣時而捲曲、時而舒展的姿態，並將這些栩栩如生的花瓣，結合圓潤優雅的珍珠，組成不同長度的項鍊、耳環及手鍊。與全新款式的「Les Pétales Place Vendôme」系列以18K白金打造的耳環和戒指互相呼應，空靈優雅的花瓣宛如被風輕拂過、飄落在珍珠之上，將自然主義的美淋漓盡致地展現在珠寶上。 Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。MIKIMOTO台北101旗艦店獨家販售，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供 Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供 Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供 Les Pétales Place Vendôme Rosés手鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。MIKIMOTO台北101旗艦店獨家販售，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供 Les Pétales Place Vendôme鑽戒，18K白金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供 Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供 Les Pétales Place Vendôme耳環，18K白金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供 模特兒配戴Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊、耳環與戒指。圖／MIKIMOTO提供 Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠及鑽石。圖／MIKIMOTO提供 模特兒配戴Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊、手鍊、耳環與戒指。圖／MIKIMOTO提供