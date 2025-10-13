馬爾地夫卡尼島「買4晚送2晚」！Club Med旅展開跑 最高省3成

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
入住馬爾地夫夢幻水上屋，從房間直眺無邊印度洋，還能盡情享受多樣海上活動。圖/Club Med提供
入住馬爾地夫夢幻水上屋，從房間直眺無邊印度洋，還能盡情享受多樣海上活動。圖/Club Med提供

為迎接春節寒假的旅遊黃金檔期，Club Med即日起至10月31日推出年末線上旅展，包括日本石垣島直飛航班全包式行程、每人48,800元起，馬爾地夫卡尼島「買4晚送2晚」、每人最高可省68,600元，泰國普吉島全包行程每人33,400元起等超值優惠。

Club Med東北亞區總經理劉育慧表示，台灣三代同遊的家庭越來越傾向提前規劃假期，以Club Med普吉島全包式假期為例，提前7個月預訂，可比提前4個月預訂節省近3成。

Club Med攜手華航推出春節限定包機直飛航班，打造「免轉機、免請假」的便利假期，適合全家一同享受沖繩海島氛圍，5天4夜全包式假期（含機票）每人48,800元起。

另針對2026年1至2月出發的馬爾地夫行程推出「買4晚送2晚」優惠，可入住夢幻水上屋，從房間直眺印度洋，與海洋生物近距離接觸。

Club Med普吉島度假村今年全新推出、專為親子設計的「家庭綠洲Family Oasis」區，踏出房門即可抵達戲水區，只要在明年1到2月間出發，每人特價33,400元起。旅展限定加碼，凡於2025年12月底前出發，最低每人30,400元起（含機票）。

線上旅展優惠可查：https://www.clubmed.com.tw/

適逢春節家庭旅遊旺季，Club Med推出線上旅展，早鳥預訂最高省3成。圖/Club Med提供
適逢春節家庭旅遊旺季，Club Med推出線上旅展，早鳥預訂最高省3成。圖/Club Med提供
日本石垣島直飛航班全包式行程，每人48,800元起。圖/Club Med提供
日本石垣島直飛航班全包式行程，每人48,800元起。圖/Club Med提供

馬爾地夫 行程 旅展

