國際火舞藝術節「火神祭」24日台南漁光島登場 6組樂團輪番助陣

亞洲首屆國際火舞藝術節「火神祭」24至26日將在台南安平區漁光島登場，結合頂尖火舞藝術家跨國共製火舞大秀、環境藝術家李蕢至創作「鯤焰之光」及6組人氣樂團輪番演出等內容，同時規畫療癒身心的市集，寫下火舞藝術文化新篇章，文化局今為活動暖身，市長黃偉哲也邀集民眾一起同樂。

黃偉哲表示，漁光島深受市民與遊客喜愛，今年更首度與國際知名火舞團體「即將成真火舞團」攜手，邀請來自世界各地的頂尖火舞藝術家齊聚，內容橫跨音樂、表演、裝置藝術及創意市集，讓民眾飽覽漁光島自然風光時，也能沉浸在火光與藝術交織的震撼氛圍。

文化局表示，今年活動以「火裡重生，島上覺醒」為主題，主題劇場「火神祭」由即將成真火舞團領銜演出，期間也邀集粗大Band、麋先生 MIXER、Crispy 脆樂團、甜約翰 Sweet John、Theseus 忒修斯主唱劉正，以及血肉果汁機 Flesh Juicer等6組樂團輪番演出。

此外，在海洋委員會支持下，由「禹禹藝術工作室」在防風林區打造裝置藝術「光與海的相遇」，營造海洋與光影交融的療癒氛圍；台灣環境藝術家李蕢至則以竹編結構創作地景作品「鯤焰之光」，象徵火焰的7朵裝置在夕陽下與海浪相映，為夜間火舞主秀揭開序幕。