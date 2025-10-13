國際火舞藝術節「火神祭」24日台南漁光島登場 6組樂團輪番助陣

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
亞洲首屆國際火舞藝術節「火神祭」24日將在台南漁光島登場，「即將成真火舞團」今也在宣傳記者會現場帶來精彩表演，展現火舞與肢體結合的獨特魅力。圖／南市府提供
亞洲首屆國際火舞藝術節「火神祭」24日將在台南漁光島登場，「即將成真火舞團」今也在宣傳記者會現場帶來精彩表演，展現火舞與肢體結合的獨特魅力。圖／南市府提供

亞洲首屆國際火舞藝術節「火神祭」24至26日將在台南安平區漁光島登場，結合頂尖火舞藝術家跨國共製火舞大秀、環境藝術家李蕢至創作「鯤焰之光」及6組人氣樂團輪番演出等內容，同時規畫療癒身心的市集，寫下火舞藝術文化新篇章，文化局今為活動暖身，市長黃偉哲也邀集民眾一起同樂。

黃偉哲表示，漁光島深受市民與遊客喜愛，今年更首度與國際知名火舞團體「即將成真火舞團」攜手，邀請來自世界各地的頂尖火舞藝術家齊聚，內容橫跨音樂、表演、裝置藝術及創意市集，讓民眾飽覽漁光島自然風光時，也能沉浸在火光與藝術交織的震撼氛圍。

文化局表示，今年活動以「火裡重生，島上覺醒」為主題，主題劇場「火神祭」由即將成真火舞團領銜演出，期間也邀集粗大Band、麋先生 MIXER、Crispy 脆樂團、甜約翰 Sweet John、Theseus 忒修斯主唱劉正，以及血肉果汁機 Flesh Juicer等6組樂團輪番演出。

此外，在海洋委員會支持下，由「禹禹藝術工作室」在防風林區打造裝置藝術「光與海的相遇」，營造海洋與光影交融的療癒氛圍；台灣環境藝術家李蕢至則以竹編結構創作地景作品「鯤焰之光」，象徵火焰的7朵裝置在夕陽下與海浪相映，為夜間火舞主秀揭開序幕。

文化局也說，活動期間還有多項精彩節目，像是國際火舞邀請賽、親子向火舞劇「火爾摩莎 FIREMOSA」等，2025國際火舞藝術節24日至26日每天下午3點至晚間9點舉行，從午後至夜晚接力上演，邀請全台民眾走進漁光島，共同感受火與自然共舞的藝術盛典。

台南市長黃偉哲（後排右二）今與即將成真火舞團一同為國際火舞藝術節「火神祭」揭幕。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（後排右二）今與即將成真火舞團一同為國際火舞藝術節「火神祭」揭幕。圖／南市府提供

相關新聞

國道客運萎縮！台中水湳轉運中心明年初營運 交通局長：不會成為蚊子館

台中市興建中的水湳轉運中心預計明年第1季營運，市府交通局長葉昭甫說，台中到台北還是一個不錯的路線，台中的國道客運沒有受到...

偶戲「金掌獎」名單出爐 金獎得主星光大道進場受獎

2025雲林國際偶戲節「金掌獎」得獎名單出爐，昨晚受獎者及國內偶界嘉賓共同走星光大道進場，今年典禮突破形式與框架，邀請金...

寧靜車廂讓家長「壓力倍增」 高鐵昨緊急撤宣導牌

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引發家長反彈，盡管高鐵公司強調該措施並非針對孩童，但仍有不少家長憂心會不時遭規勸、其他乘客異樣...

韓寧《花臉貓：修羅道》首挑大樑化身殺手 攜手福士蒼汰上演追捕戲碼

台灣少見以女性為主角的動作片《花臉貓：修羅道》，由烈日影像製作、聯合數位文創共同出品。今（13）日正式對外公布製作中消息，導演由暌違五年再度在台推出新作的王逸帆擔綱，除了是醞釀許久的第二部劇情長片，同時也身兼編劇、攝影及剪輯，企圖打造一部耳目一新的動作娛樂爽片。

「2025嘉義市光織影舞」 打卡新亮點綠豆仁遊戲場

全台矚目的光影盛事「2025嘉義市光織影舞」於10月4日（星期六）起至10月19日（星期日）止在嘉義市北香湖公園熱鬧展開，為期16天。位於北香湖公園內、別具在地文化特色的「綠豆仁遊戲場」亦成為活動期間

168斷食越減越胖？ 醫師提醒：1原因讓糖尿病風險高達59%

許多人在減肥期間，會實施168斷食來飲食控制。不過如果不吃早餐或太晚吃早餐，可能會影響血糖，甚至增加罹患糖尿病的風險。新光醫院王姿允醫師提醒，如果拖到快中午才吃第一餐，可能減肥會「越減越胖」，甚至讓血糖不穩定。

