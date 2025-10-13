香港自由行「買一送一」！港旅局Ｘ6大旅行社 線上旅展優惠快閃

時序入秋，香港這座城市再度化身為節慶與盛事的璀璨舞台。從10月「香港美酒佳餚巡禮」、11月「香港單車節」到「香港繽紛冬日巡禮」的聖誕氛圍，最後由「香港跨年倒數」掀起最高潮。此外，今年10月25日到11月1日還有匯聚全球最強人氣IP的「維港海上大巡遊」，以及香港首個大型卡通輕氣球巡遊「Merry Balloon」也將在聖誕期間登場。

在台北國際旅展前夕，香港旅遊發展局攜手6大旅行社自今起至26日推出為期兩周的線上旅展，優惠產品可至3月底。歸納為4大類如下：

●絕對不敗 「買一送一」最超值

今年線上旅展最吸睛的亮點之一，絕對是旅行社推出的「買一送一」方案。包括易飛網入住富薈上環酒店，搭配昂坪360纜車來回票與大嶼山開篷巴士體驗，二人同行一人免費專案，三天二夜機票加酒店二人10,888元起（未稅）。

五福旅遊推出荔枝角YX酒店三天二夜自由行，二人同行一人免費，二人12,199元起（未稅）。雄獅旅遊以旺角仕德福酒店三天二夜自由行，買1晚送1晚，每人6,888元起（未稅）。可樂旅遊推出九龍酒店買2晚送1晚的優惠，等於四天三夜自由行，每人7,888元起（未稅）。

●親子必看 「樂園景點」魅力無限

今年線上旅展也將香港迪士尼樂園、香港海洋公園、昂坪360等人氣景點一次打包，搭配精選飯店與專屬加碼優惠。

可樂旅遊推出迪士尼行程「四人成行一人免費」專案，入住迪士尼好萊塢酒店1晚＋富薈上環1晚的三天二夜自由行，含香港迪士尼樂園升等連玩2日門票與1次提早入園證，限搭長榮航空，每人15,888元起（含稅），四人同行僅需付三人費用，等於75折優惠。

五福旅遊購買「昂坪360纜車來回＋單程機場快綫」套票享買一送一優惠（售價1,800元），搭配金域假日酒店四人一室三天二夜自由行，每人12,299元起（含稅），第二、四人各可再減3,000元。

雄獅旅遊推出灣仔帝盛酒店四人一室三天二夜自由行，包含香港海洋公園門票，並提供酒店至海洋公園的單程專車接駁。每房再贈蘭芳園鹹檸檬，逢周二、三入住再加碼送跑馬地賽馬啤酒兌換券，每人12,400元起（含稅）。

●輕奢首選 「小小廚師」限定24席

香港的頂奢體驗從不讓人失望，今年還有香港君悅的沉浸式3D投影美食奇幻之旅「Le Petit Chef 小小廚師」饗宴，連香港在地人都一位難求，台灣獨家取得24席。

雄獅旅遊的「Le Petit Chef 小小廚師」饗宴，限定11/28出發，安排維港凱悅尚萃酒店海景客房三天二夜自由行含早餐，二人一室每人23,999元起（未稅）。

東南旅遊推出港島香格里拉酒店三天二夜自由行，三人一室含每日早餐（每客價值港幣398元），並升等尊榮山景客房，每人16,988元起（未稅）。易遊網主打香港文華東方酒店三天二夜自由行，每人20,999元起（含稅），為旅客打造極致舒適的尊榮之旅。

●驚喜優惠 玩出香港無限可能

「驚喜優惠」最適合喜愛靈活、自由玩法的旅客，無論是短程快閃或城市探索，都能以超值價格解鎖香港的獨特驚喜。

易飛網推出旺角仕德福酒店四天三夜自由行，搭配晚去晚回大灣區航空／香港航空，並贈送香港上網卡及八達通卡，每人4,988元起（未稅）。可樂旅遊推出今旅酒店三天二夜自由行，搭國泰航空與港鐵遊客全日通，每人7,888元起（未稅）。

雄獅旅遊主打12/31出發香港跨年行程，入住旺角仕德福酒店，搭乘國泰航空，並可於海港城戶外「專屬貴賓區」欣賞跨年煙火秀，每房含一套海港城商場雙人禮品卡（港幣$500）及跨年派對包，另贈送機場至酒店去程接駁，四天三夜，二人一室每人15,888元起（未稅）。

線上旅展網址：https://hotsale2025.discoverhongkong.com/tc