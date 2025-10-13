快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰航空2025線上旅展即時開跑 精選全球75個熱門航點限時8折起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
2025台北國際旅展即將於下個月登場，國泰航空提前在官網推出線上旅展優惠，即日起至11月14日，精選全球75個熱門航點限時8折起。記者黃仲明／攝影
2025台北國際旅展即將於下個月登場，國泰航空提前在官網推出線上旅展優惠，即日起至11月14日，精選全球75個熱門航點限時8折起。記者黃仲明／攝影

2025台北國際旅展即將於下個月登場，國泰航空提前在官網推出線上旅展優惠，即日起至11月14日，精選全球75個熱門航點限時8折起，三大旅展優惠線上搶先開跑，輕鬆前往亞洲、歐美、紐澳、中東及非洲等75個精選航點。旅展優惠適用出發日期為即日起至2026年9月30日。國泰會員登入官網訂票前往指定航點，每筆訂位滿兩萬，再輸入優惠編號「CXITF25」即可享新台幣2000元折扣。

國泰航空指出，ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日在南港展覽館一館盛大登場，國泰航空位於攤位編號J1016。現場將販售機票、住宿及多款國泰航空精選商品，凡累積消費達指定金額，即可參加抽抽樂活動，還有機會獲得最高萬元機票折抵金。攤位更設有趣味 AI 拍照互動體驗，為旅客留下專屬旅展回憶。

為下個月舉辦的台北國際旅展熱身，國泰航空搶先在官網推出線上旅展，精選亞洲、歐洲、美洲、紐澳、中東及非洲等全球75個熱門航點限時8折起。短期旅程可前往香港、東京感受冬季浪漫氛圍，在曼谷品味道地街頭美食；若計劃歐美長程之旅，則可飛往慕尼黑體驗濃厚的歐洲聖誕氣息與歷史底蘊；而將於2026年3月開航的西雅圖航線，邀旅人探索美國西北部的文藝氣息與自然風光；或是前往烏魯木齊與長沙，更能深入體驗中國大陸西北及中部地區豐富的歷史人文與自然風貌。

國泰航空的國泰會員登入官網訂票也有優惠，每日限首30筆訂位，前往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXITF25」，不含稅金及附加費，每筆訂位滿新台幣2萬元或以上即可享2千元折扣。此外，旅展優惠期間於國泰航空官網預訂特選經濟艙飛往歐美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，即可享加價新台幣8千元起升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港航班商務艙座位及貴賓室禮遇。

旅展 國泰航空 台幣

延伸閱讀

2025台北國際旅展將登場 線上旅展、機票折扣戰提前開打

小學生期待 「舊鞋救命、送愛到非洲」 台中神岡國小再次響應

漢語會成為非洲的未來語言嗎？

來台灣喝一杯！日本國民男神妻夫木聰現身日本旅展台灣館

相關新聞

國泰航空2025線上旅展即時開跑 精選全球75個熱門航點限時8折起

2025台北國際旅展即將於下個月登場，國泰航空提前在官網推出線上旅展優惠，即日起至11月14日，精選全球75個熱門航點限...

柔美花瓣飄落在珍珠上 MIKIMOTO捕捉大自然輕盈靈動之美

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO於七月的巴黎高訂時裝周期間，於芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d'É...

馬爾地夫卡尼島「買4晚送2晚」！Club Med旅展開跑 最高省3成

為迎接春節寒假的旅遊黃金檔期，Club Med即日起至10月31日推出年末線上旅展，包括日本石垣島直飛航班全包式行程、每...

香港自由行「買一送一」！港旅局Ｘ6大旅行社 線上旅展優惠快閃

時序入秋，香港這座城市再度化身為節慶與盛事的璀璨舞台。從10月「香港美酒佳餚巡禮」、11月「香港單車節」到「香港繽紛冬日...

萬聖節搞怪！7-ELEVEN糖果抽抽樂、思樂冰撕撕樂 最低0元整年吃爆

搞怪又歡樂的萬聖節即將到來，7-ELEVEN看準消費者熱愛驚喜優惠的特性，推出多項期間限定活動，從糖果、冰品到甜點、咖啡...

9家萬聖甜點比一比！爆漿大眼仔、骷髏手掌挑戰你的「驚嚇指數」

萬聖節即將來臨，搞怪、搗蛋、驚喜都成了創作的靈感來源。各家飯店也端出萬聖節各種奇幻餐飲，甚至直接變身「萬聖城」，其中又以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。