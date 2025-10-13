國泰航空2025線上旅展即時開跑 精選全球75個熱門航點限時8折起

2025台北國際旅展即將於下個月登場，國泰航空提前在官網推出線上旅展優惠，即日起至11月14日，精選全球75個熱門航點限時8折起，三大旅展優惠線上搶先開跑，輕鬆前往亞洲、歐美、紐澳、中東及非洲等75個精選航點。旅展優惠適用出發日期為即日起至2026年9月30日。國泰會員登入官網訂票前往指定航點，每筆訂位滿兩萬，再輸入優惠編號「CXITF25」即可享新台幣2000元折扣。

國泰航空指出，ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日在南港展覽館一館盛大登場，國泰航空位於攤位編號J1016。現場將販售機票、住宿及多款國泰航空精選商品，凡累積消費達指定金額，即可參加抽抽樂活動，還有機會獲得最高萬元機票折抵金。攤位更設有趣味 AI 拍照互動體驗，為旅客留下專屬旅展回憶。

為下個月舉辦的台北國際旅展熱身，國泰航空搶先在官網推出線上旅展，精選亞洲、歐洲、美洲、紐澳、中東及非洲等全球75個熱門航點限時8折起。短期旅程可前往香港、東京感受冬季浪漫氛圍，在曼谷品味道地街頭美食；若計劃歐美長程之旅，則可飛往慕尼黑體驗濃厚的歐洲聖誕氣息與歷史底蘊；而將於2026年3月開航的西雅圖航線，邀旅人探索美國西北部的文藝氣息與自然風光；或是前往烏魯木齊與長沙，更能深入體驗中國大陸西北及中部地區豐富的歷史人文與自然風貌。

國泰航空的國泰會員登入官網訂票也有優惠，每日限首30筆訂位，前往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXITF25」，不含稅金及附加費，每筆訂位滿新台幣2萬元或以上即可享2千元折扣。此外，旅展優惠期間於國泰航空官網預訂特選經濟艙飛往歐美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，即可享加價新台幣8千元起升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港航班商務艙座位及貴賓室禮遇。