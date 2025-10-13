快訊

萬聖節搞怪！7-ELEVEN糖果抽抽樂、思樂冰撕撕樂 最低0元整年吃爆

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
每週三購買夢甜屋系列甜點，可免費兌換CITY CAFE中杯美式拿鐵1杯。圖／7-ELEVEN提供
每週三購買夢甜屋系列甜點，可免費兌換CITY CAFE中杯美式拿鐵1杯。圖／7-ELEVEN提供

搞怪又歡樂的萬聖節即將到來，7-ELEVEN看準消費者熱愛驚喜優惠的特性，推出多項期間限定活動，從糖果、冰品到甜點、咖啡全面應景開跑。

去年大受歡迎的「糖果巧克力抽抽樂」再度登場，推出「糖果巧克力驚喜抽」，逾150款熱門糖果任你抽，最低可抽任2件0元起，共有0元、4.9折、6.9折、7.9折、8.9折等5種折扣組合；國際精品櫃也同步推出進口糖果優惠，10月28日前指定商品最低買2送1起，為萬聖節搗蛋先暖身。

思樂冰則推出萬聖節限定「幽靈杯撕撕樂」，有機會抽中「2杯1元」或「1年免費喝」好康。10月15日起再與彰化縣政府合作推出加料活動，凡購任1杯思樂冰加10元即可多1份「仙草凍」，打造話題口味「仙草凍可樂思樂冰」。10月24～26日及10月31日至11月2日，全品項更祭出買1送1優惠；萬聖節當週五、六、日雪淋霜與酷聖霜霜淇淋也祭出憑icash 2.0、icash Pay享全口味買1送1活動。

派對聚會少不了甜食、飲品，7-ELEVEN延續去年甜點搭咖啡優惠組合，今年與日本知名品牌夢甜屋合作推出「栗子卡士達雙餡鯛魚燒」，即日起至10月28日享嚐鮮價75元，每週三購買夢甜屋甜點再送CITY CAFE中杯美式或拿鐵。自有品牌LaDears也推出「栗子提拉米蘇風味馬卡龍」，即日起至11月25日止搭配精品咖啡或特選美式享99元優惠，輕鬆享受秋日甜點時光。

此外，線上「i預購」同步開跑「線上百貨周年慶」，即日起至10月31日多款星巴克萬聖節限定商品下殺3折起，指定商品再享5% OPENPOINT回饋。平台也推出「Happy Halloween狂歡派對」專區，集結親子與毛孩變裝商品，包含可調節脖圍的「萬聖節寵物搞怪領巾」、針織項圈圍兜兜及多款趣味變裝服飾，讓家中毛孩也能一同變身搗蛋，歡樂迎接萬聖節。

LaDears栗子提拉米蘇風味馬卡龍即日起至11月25日止，搭配小杯精品咖啡大杯特選美式享有99元優惠。圖／7-ELEVEN提供
LaDears栗子提拉米蘇風味馬卡龍即日起至11月25日止，搭配小杯精品咖啡大杯特選美式享有99元優惠。圖／7-ELEVEN提供
思樂冰10月15日起加碼合作彰化縣政府城市暨觀光發展處推出嚼對有料「仙草凍」，凡購全品項思樂冰任1杯加10元，可加料1份仙草凍，推薦必嚐「仙草凍可樂思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供
思樂冰10月15日起加碼合作彰化縣政府城市暨觀光發展處推出嚼對有料「仙草凍」，凡購全品項思樂冰任1杯加10元，可加料1份仙草凍，推薦必嚐「仙草凍可樂思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年再度推出「糖果巧克力驚喜抽」活動，逾150款熱門糖果最低可抽任2件0元起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年再度推出「糖果巧克力驚喜抽」活動，逾150款熱門糖果最低可抽任2件0元起。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出台南人氣甜點名店聯名新品金桃家栗子地瓜大福，萬聖節限量包裝打卡必備儀式感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出台南人氣甜點名店聯名新品金桃家栗子地瓜大福，萬聖節限量包裝打卡必備儀式感。圖／7-ELEVEN提供

萬聖節 糖果 甜點

