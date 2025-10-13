萬聖節搞怪！7-ELEVEN糖果抽抽樂、思樂冰撕撕樂 最低0元整年吃爆

搞怪又歡樂的萬聖節即將到來，7-ELEVEN看準消費者熱愛驚喜優惠的特性，推出多項期間限定活動，從糖果、冰品到甜點、咖啡全面應景開跑。

去年大受歡迎的「糖果巧克力抽抽樂」再度登場，推出「糖果巧克力驚喜抽」，逾150款熱門糖果任你抽，最低可抽任2件0元起，共有0元、4.9折、6.9折、7.9折、8.9折等5種折扣組合；國際精品櫃也同步推出進口糖果優惠，10月28日前指定商品最低買2送1起，為萬聖節搗蛋先暖身。

思樂冰則推出萬聖節限定「幽靈杯撕撕樂」，有機會抽中「2杯1元」或「1年免費喝」好康。10月15日起再與彰化縣政府合作推出加料活動，凡購任1杯思樂冰加10元即可多1份「仙草凍」，打造話題口味「仙草凍可樂思樂冰」。10月24～26日及10月31日至11月2日，全品項更祭出買1送1優惠；萬聖節當週五、六、日雪淋霜與酷聖霜霜淇淋也祭出憑icash 2.0、icash Pay享全口味買1送1活動。

派對聚會少不了甜食、飲品，7-ELEVEN延續去年甜點搭咖啡優惠組合，今年與日本知名品牌夢甜屋合作推出「栗子卡士達雙餡鯛魚燒」，即日起至10月28日享嚐鮮價75元，每週三購買夢甜屋甜點再送CITY CAFE中杯美式或拿鐵。自有品牌LaDears也推出「栗子提拉米蘇風味馬卡龍」，即日起至11月25日止搭配精品咖啡或特選美式享99元優惠，輕鬆享受秋日甜點時光。