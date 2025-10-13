9家萬聖甜點比一比！爆漿大眼仔、骷髏手掌挑戰你的「驚嚇指數」

萬聖節即將來臨，搞怪、搗蛋、驚喜都成了創作的靈感來源。各家飯店也端出萬聖節各種奇幻餐飲，甚至直接變身「萬聖城」，其中又以甜點最吸睛，或血淋可怖詭譎，或是可愛調皮逗趣，挑戰食客膽量。

●台北晶華 變身「萬聖城」

台北晶華酒店10月17日至31日將飯店打造成一座「晶華萬聖城」，一樓中庭azie餐廳端出鬼魅南瓜漢堡、萬聖幽靈披薩、木乃伊番茄培根義大利麵等變裝料理。點心房法籍主廚羅倫也發揮驚人巧思，將Regent Gift Shop打造成「萬聖甜點屋」，供應黯夜黑絲絨蛋糕、午夜南瓜榛果巧克力、黯黑蝙蝠抹茶慕斯等甜品。

栢麗廳自助餐廳則將在10月31日舉辦「萬聖變裝派對」，當晚中庭還有精彩刺激的「萬聖賓果派對」。另有「萬聖嘉年華」住房專案，每房每晚10,400元+15.5%起。

●台北遠東 「爆漿大眼仔」吸睛

台北遠東香格里拉即日起至10月31日，在一樓The Cake Room推出一系列萬聖節限定甜點，包括鏡面鮮紅如血月、巧克力新月與蝙蝠點綴其上，滿滿神秘氛圍的「緋紅暗月胡桃蛋糕」；還有彷彿隨時會爆開的「爆漿大眼仔」，以及童趣十足的「搗蛋怪怪蟲」、呆萌可愛的「我的小怪獸甜甜圈」等。

●君品酒店 化身「魔法古堡」

君品酒店則化身為「暗黑魔法古堡」，6樓「茶苑」推出萬聖節限定蛋糕「女巫魅影」，外層化作女巫午夜的黑色斗篷，頂層再以南瓜、鬼屋、女巫與蝙蝠造型巧克力點綴，宛如一場暗夜嘉年華。此外，西西里牛排餐酒館於10月27日至11月2日推出晚間限定的半自助式「女巫市集饗宴」。10月31日萬聖節當天，還將舉辦「女巫的魔法試煉」闖關活動。

●桃園大溪威斯汀 打造「萬聖寶藏島」

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店今年打造「威斯汀萬聖寶藏島」，即日起至11月16日盛大登場。全館多處變身海盜秘境的驚悚場景，大廳酒吧特別推出融合海味與異國香料的「肯瓊香料海鮮桶」，展現海盜般的豪邁氣勢。館內自助百匯也有系列詭譎驚喜的萬聖饗宴。The Deli同步推出多款萬聖主題甜點及麵包，包含「惡趣骷髏頭麵包」、「魔法熔岩波蘿麵包」，以及充滿獵奇趣味的「巫婆手指餅乾」、「木乃伊巧克力」等。

●台北花園 3人成行「小孩免費」

台北花園大酒店即日起至10月31日，也有一場「給你糖，別搗蛋」萬聖節限定優惠，饗聚廚房、花園thai thai皆可享「2大1小3人成行消費、兒童Cosplay萬聖裝扮可免費用餐」。PRIME ONE牛排館新增萬聖節主題限定甜點。活動期間至上述餐廳，兒童手拿萬聖節看板拍照並上傳社群Hashtag餐廳名稱，即可獲得精選糖果袋乙份。

●和逸台南西門館 推出「COZZI魔法學院」

和逸飯店‧台南西門館今年以「COZZI魔法學院」為主題歡慶萬聖節，10月起推出趣味闖關、親子手作、遊行討糖等活動。10月18日、10月25日入住旅客加碼免費體驗「萬聖彩繪」。即日起推出「卡通明星限時開趴」會員住房專案，平日雙人入住卡通主題房，每晚4,588元，專案含早餐並加贈市值約2,000元的卡通頻道周邊商品，還可享延遲退房1小時。

Cozzi KITCHÉN餐廳於10月25日推出「魔法萬聖晚宴」，準備30款以上萬聖限定料理，並以自助餐形式登場。像是「費雪教授的暗黑魔法義大利麵」，巧妙點綴「眼球」造型蛋料理；特製「骷髏手掌」造型餅乾，宛如暗黑魔法實驗。還有整顆南瓜化身為「魔法盅」，以及「骷髏起司焗通心粉」，以濃郁焗烤結合骷髏頭起司，驚悚又逗趣。

●血袋造型調飲、惡魔手指、心臟 衝擊視覺

台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧10月31日前，以萬聖節為發想，推出「開膛破肚牛雜麵」與買10送1的血袋造型「DT 桑格利亞」調飲，每日限量供應。

隱身台北東區巷弄的烘焙名店「神旺普諾麵包坊」至10月31日，也有多款搞怪新品迎接萬聖檔期，包括驚悚指數破表的「惡魔手指」、外表呆萌卻口味鹹香的「熱狗木乃伊」，吐司也化身為俏皮的「魔法掃把」與「驚聲尖叫」。放大無限想像，擬真生蠔「蚵寶」也帶殼上架變身蛋糕。